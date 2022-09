Ricardo Maurício vence primeira corrida em Santa Cruz do Sul pela Stock Car sem dificuldades

Ricardo Maurício não teve ameaças durante a primeira corrida da Stock Car em Santa Cruz do Sul. Ele largou bem e contou com disputas de outros pilotos para abrir uma distância que chegou a quase cinco segundos em relação ao segundo colocado.

Tricampeão da Stock, Ricardo Maurício vem de vitória na segunda corrida do Velocitta, quando teve o argentino Julian Santero em seu encalço. Desta vez, foi Rubens Barrichello quem esteve em 2º por mais tempo, especialmente após um abandono de Átila Abreu.O 3º lugar também foi digno de disputa entre Daniel Serra e Andi Jakos. O argentino conseguiu ultrapassar e se segurou na posição apesar da proximidade do adversário.

“Foi sensacional. Tivemos um ano conturbado com desclassificações, quebras, classificações ruins... Estou muito feliz e espero que essa fase continue até o final da temporada. É uma categoria muito disputada. A gente tem pouco tempo de pista: dois treinos de meia-hora, então para acertar o carro quando se está com dificuldade é sempre um grande problema. Aqui a gente conseguiu achar um bom acerto e depois foi só o ajuste fino.”, contou o campeão da primeira corrida da etapa de Santa Cruz do Sul.

Largada nona etapa Stock Car em Santa Cruz do Sul.

CORRIDA

A largada foi conturbada para a maioria dos pilotos, com batidas logo na primeira volta. Felipe Massa, por exemplo, saiu da prova nesse começo. Ricardo Maurício se manteve tranquilo na liderança e passou a abrir distância, enquanto Rubens Barrichello e Átila Abreu disputavam a 2ª posição, além de Daniel Serra e Andi Jakos pela 4ª.Átila, inclusive, ficou na pista na oitava volta. O carro parou repentinamente, ocasionando uma bandeira amarela no local. Nelsinho Piquet também abandonou a prova.

Gabriel Casagrande foi subindo no grid e protagonizou uma boa disputa com Bruno Baptista. Usando o botão de ultrapassagem, ele conseguiu passar o carro do adversário e apertou o pé para se manter à frente. Perto do final, a maioria dos pilotos preferiu se preparar para a segunda corrida em vez de disputar posições na primeira.