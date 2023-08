Ricardo Zonta supera calor, faz a pole e larga na frente em Velocittá na sexta etapa da Stock Car

Ricardo Zonta vai largar na ponta na sexta etapa da Stock Car, no Autódromo Velocittá, em Mogi Guaçu (SP), no domingo, dia 6. O piloto da RCM fez a pole neste sábado. É a sexta vez que ele puxa o pelotão na modalidade, mas a primeira nesta temporada, confirmando a boa fase após a vitória em Interlagos. O líder Thiago Camilo (Ipiranga Racing) não passou sequer do Q1 e terá de fazer uma corrida de recuperação.

Todos os carros puderam entrar na pista com novos pneus depois de quase metade da temporada com a quantidade de rodas reduzidas. Desde o começo do ano, o número era limitado devido a um incêndio na fábrica da Hankook, nova fornecedora de pneus da Stock Car, o que impediu o envio de um segundo lote no tempo planejado. O calor de 29°C em Mogi Guaçu dificultou a aderência na pista e foi um desafio para a relação dos pilotos com os equipamentos novos.

Depois de vencer em Interlagos, Ricardo Zonta fez a primeira pole em 2023.

Líderes não se adaptam e param no Q1

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli) surpreendeu e fez o melhor tempo do grupo 1 do Q1, acompanhado de perto por Dudu Barrichello (Full Time Mobil Ale). Átila Abreu fechou o terceiro melhor tempo entre eles. “A pista está bem quente, com o mínimo de aderência, tempos subindo um pouquinho. É difícil com o pneu novo, só tivemos um jogo no treino”, avaliou o piloto da Pole Motorsport.

O segundo grupo não despontou no desempenho e teve tempos semelhantes. Depois da primeira volta, entre os 16 primeiros, havia oito de cada grupo. Guilherme Salas (KTF Racing) garantiu o melhor desempenho, superando os colegas do grupo 1.

Líder da competição, Thiago Camilo não avançou ao Q2. O vice Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) também parou no Q1. Vencedor em Interlagos, o argentino Matías Rossi (Full Time) ficou fora da disputa, assim como Felipe Massa (Lubrax Podium), que vinha de pódio duplo na última etapa. Bruno Baptista (RCM) não foi para a pista e zerou o tempo.

Jimenez mantém bom desempenho, supera pane seca e avança ao Q3 por pouco

Enquanto o líder Thiago Camilo não foi bem, o companheiro de Ipiranga Racing, César Ramos, começou forte no Q2. Porém, não o suficiente para superar os adversários. Allam Khodair (Blau Motorsport) e Gianluca Petecof (Full Time) o seguiram de perto. Colega de Khodair, Felipe Fraga encostou na terceira posição

Sergio Jimenez manteve o bom desempenho, mas foi superado por Rubens e Dudu Barrichello, Petecof, Salas e Ricardo Zonta (RCM) após uma pane seca. Por pouco e no embalo, o piloto da Chiarelli não ficou fora do Q3, avançando em sexto.

Ricardo Zonta supera Jimenez e faz pole inédita em 2023

Foi com temperatura de pista em 48°C que começou o Q3. Qualquer um dos seis que avançaram seria uma pole inédito. Pai e filho, Rubens e Dudu Barrichello correram perto nas voltas do Q3 e chegaram a fazer dobradinha de melhor tempo. Sergio Jimenez, porém, bateu os dois. O último a fechar a volta foi Ricardo Zonta, que registrou 1m30s066 e assumiu o melhor tempo.

Na segunda bateria, Zonta buscou defender o desempenho. Salas e Dudu não conseguiram melhorar e ficaram longe da pole. Até o fim, Rubinho tentou superar Zonta, mas ficou em quarto. A Stock Car acelera no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, neste domingo, dia 6. A rodada dupla tem a primeira corrida às 11h30, e a segunda prevista para 12h10. A etapa é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV (TV fechada) e no YouTube da categoria.

Grid de largada da sexta etapa em Velocittá

