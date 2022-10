Rubens Barrichello completa 10 anos de Stock Car e briga pelo 2º título na categoria

É nesta sexta-feira, dia 21, o aniversário de 10 anos de Rubens Barrichello na Stock Car. Em 2012, ele já havia deixado a Fórmula 1 um ano antes e corria com o carro de número #17 em homenagem ao seu ídolo na categoria, Ingo Hoffman.

Foi no extinto autódromo de Curitiba que Rubinho correu pela primeira vez. Hoje com o número #111, o piloto cinquentão busca o segundo título na categoria na mesma equipe em que iniciou, a Full Time Sports, de seu amigo Maurício Ferreira. Rubinho gostou da Stock e sua fórmula.

Os números de Barrichello são bons: 19 vitórias no total, sendo oito em Goiânia, autódromo deste fim de semana. Foi nesse circuito, por exemplo, em março deste ano, que o piloto fez o fim de semana perfeito: pole position e vitória nas duas corridas disponíveis. Ele tem a chance de repetir a dose agora.

Rubens Barrichello em ação no circuito montado no Aeroporto do Galeão, no Rio. Foto: Wilton Junior/ Estadão

“Foi um fim de semana de glória, poder coroar um fim de semana desses. Nunca tive um fim de semana de tantas vitórias. Dedico tudo isso aos meus filhos. Ao Dudu, que está longe, e ao Fefo, que está aqui. Agora não é só o momento de ser piloto, é momento também de ensinar. É tão gratificante tê-los comigo... e o Fefo entrar no rádio depois da bandeirada e me fazer chorar tudo aquilo que havia chorado lá em Hockenheim, em 2000. Chorei um pouco mais”, afirmou Rubinho na ocasião.

No momento, Rubinho é o terceiro colocado da Stock Car, atrás de Gabriel Casagrande (20 pontos) e de Daniel Serra (2) após um bom fim de semana em Santa Cruz do Sul, onde também completou 200 largadas na categoria. Em Goiânia, a partir desta sexta, Rubinho pode somar pontos suficientes para terminar o fim de semana na ponta. Serão quatro corridas nas duas etapas marcadas. Além do alto número de vitórias, o piloto também é o que mais conquistou pódios (11) entre os que estão em atividade na Stock.

TRAJETÓRIA VITORIOSA

Em 21 de outubro de 2012, no Autódromo Internacional de Curitiba, o piloto largou em 15º com o Peugeot 408 em sua estreia na categoria. Ele escapou de uma confusão no começo da prova, mas teve um pneu furado e precisou fazer um pit stop não programado. Finalizou a prova em 22º lugar. Os holofotes estavam no corredor que havia acabado de deixar a F-1, com toda a sua história e marcas - era o piloto que mais havia participado de corridas.

Após o título, Rubens Barrichello relatou ao Estadão a alegria de estar comemorando o título da Stock Car. “O Brasil está começando a me conhecer agora. Fico muito, muito feliz. É uma alegria viver isso, por aquilo que a gente pôde propor. A alegria, o autódromo cheio”, afirmou.

O autódromo, no entanto, marcou a carreira de Rubinho. Cerca de dois anos depois, foi lá que ele conquistou o seu primeiro e único título da Stock Car, em 2014. Neste período, Barrichello também venceu em duas oportunidades a Corrida do Milhão, em 2014 e 2018, ambas na capital goiana.

RUBENS BARRICHELLO