Rubinho e Dudu Barrichello largam lado a lado na etapa de Cascavel (PR) da Stock Car

A Stock Car acelera na quarta etapa em Cascavel (PR) neste domingo, 18. O atual campeão, Rubens Barrichello, da Mobil Full Time, vai ter um concorrente especial logo na largada. Colega de equipe e filho do piloto, Eduardo Barrichello, larga na posição ao lado do pai no grid. Na ponta, Felipe Fraga, da Blau Motorsport, faz a pole.

Rubinho e Dudu foram eliminados na classificatória ainda no Q1. O jovem fazia o tempo que lhe dava a 18ª posição, quando o pai ainda precisava completar a última volta. O atual campeão, então superou o tempo do filho, deixando-o em 19ª e assumindo o lugar dele. No grid, as posições 18 e 19 ficam lado a lado.

É a temporada de estreia de Dudu na Stock Car, justamente como colega de equipe do pai. Foto: Rafael Gagliano/Mobil Ale

A etapa de Cascavel marca a volta de Dudu à modalidade. Ele não disputou a prova de Tarumã (RS) devido a um acidente no treino, um dia antes da classificatória. O piloto não se machucou, mas a equipe não pôde fazer os reparos a tempo.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DEVE EMBOLAR

O líder da temporada é Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, com 99 pontos. Ele larga apenas em nono. Na tabela, o vice é Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, com 97. Na sequência, estão Rubens Barrichello, com 79; César Ramos (Ipiranga Racing), com 77 e Ricardo Maurício (Eurofarma), com 73.

Desses todos, somente Casagrande está no top-5 da largada. César Ramos é o sexto. O tricampeão Daniel Serra (Eurofarma) vai largar em segundo.

Com os líderes mais atrás no pelotão, a principal possibilidade é que os pilotos da frente pontuem melhor na corrida 1, podendo equilibrar mais a classificação do campeonato.

Felipe Fraga volta a largar na ponta na Stock Car. Foto: Marcelo Machado de Melo/Stock Car

O trio da ponta é experiente e pode ter bom desempenho na primeira prova. Felipe Fraga vive sua temporada de retorno à Stock Car e avalia que tem melhorado desde o começo do ano. O campeão mais jovem da modalidade venceu em 2016 aos 21 anos e tenta segurar a ponta.

Daniel Serra é tricampeão e vem bem na temporada. Ele já venceu a primeira corrida em Goiânia e esta em sexto no campeonato.

A maior surpresa seria com o terceiro colocado. Comemorando 200 corridas, Lucas Foresti é apenas o 16º na tabela, com 38 pontos. O piloto da A.Mattheis Vogel, porém, vai brigar pela segunda vitória na carreira.

A rodada dupla da prova será às 11h da manhã de domingo. As corridas terão transmissão ao vivo da Band (TV aberta), SporTV (TV fechada) e do canal da Stock Car no YouTube.

Grid de largada em Casvavel (PR)

