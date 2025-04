Russell e Antonelli perdem uma posição no grid por infração nos boxes no Bahrein

A Mercedes apresentou um bom ritmo durante todo o fim de semana da Fórmula 1 no Bahrein e Russell e Antonelli foram além das expectativas durante a classificação, com o britânico se colocando ao lado do pole Oscar Piastri na primeira fila, enquanto o italiano conquistou um bom quinto lugar. Porém, a equipe liderada por Toto Wolff cometeu um erro após a bandeira vermelha causada pelo acidente de Ocon no TL2 e prejudicou o resultado dos pilotos.

Com a batida de Ocon no Q2, a sessão foi interrompida e, depois de a pista ser limpa pelos comissários, a direção de provas deu uma estimativa de quando as atividades seriam retomadas. Porém, Andrew Shovlin, representante da Mercedes que se apresentou às autoridades, admitiu que liberou os carros no momento errado pois “interpretou incorretamente a mensagem exibida na página 3 da Tela de Cronometragem, “estimated re-start time” (“horário estimado de relargada”, na tradução livre)”. Shovlin se confundiu e pensou que a mensagem indicava o horário de retomada da classificação.