Sainz voa em Austin e garante pole position do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Carlos Sainz foi o mais veloz no Circuito das Américas, em Austin, e garantiu a pole position do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, que será disputado neste domingo, 23, às 16h. O espanhol da Ferrari marcou um tempo de 1min34s356 e foi acompanhado de Charles Leclerc, seu colega de Scuderia, na primeira fila pela tabela de tempos. No entanto, o monegasco perdeu dez posições no grid por trocar componentes de seu carro (motor e turbocompressor), e sai de 12º.

Max Verstappen, da Red Bull, atual campeão mundial, ficou com a segunda posição, enquanto o outro piloto da equipe austríaca, Sergio Pérez, foi o quarto melhor em pista. Apesar disso, ele também recebeu penalidade, de cinco colocações, por substituição de partes do veículo, e caiu para oitavo. Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, subiram para terceiro e quarto com as modificações na classificação e dividem a segunda fila. Fernando Alonso (Alpine), que foi o nono mais rápido, também foi punido por questões técnicas e caiu para 14º.

A pole em Austin foi a terceira de Sainz no ano e a quebra de um jejum de quatro etapas sem cravar a ponta. Nas declarações em pista após a sessão, o espanhol revelou que o vento atrapalhou durante a volta rápida. “Foi muito divertido, mas também complicado. Com essas rajadas, cada curva é uma aventura, você não sabe quanta aderência vai obter ou quanta esperar”, disse.

Sobre as chances de voltar a vencer na temporada, algo que não ocorre desde o GP da Grã-Bretanha, ele manteve os pés no chão e teme o desempenho da Red Bull. “Não vou mentir, acho que para amanhã eles ainda são favoritos”, reiterou. “Eu acho que eles têm o melhor ritmo de corrida e normalmente nos incomodam. Max faz um ótimo trabalho. Vamos fazer tudo o que pudermos para tentar ficar à frente amanhã e ganhar, o que seria uma maneira incrível de começar essas últimas quatro rodadas.”

O treino

Sem qualquer ameaça de chuva, o treino teve tempo seco durante toda sua disputa. Sainz liderou as passagens no Q1, com uma marca de 1min35s297, seguido de Leclerc, em uma dobradinha da Ferrari. Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas) e Nicholas Latifi (Williams) foram os cinco eliminados.

O único piloto que teve problemas com os limites de pista, pouco prejudiciais ao longo do final de semana pela direção de prova, foi Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, que chegou a ter sua primeira volta rápida deletada e ocupar a última colocação. No entanto, o chinês se recuperou nos momentos finais da parte inicial.

Os primeiros carros a irem à pista no Q2 foram a Williams de Alexander Albon e as AlphaTauris de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. O tailandês superou a dupla da escuderia italiana nas primeiras passagens, mas, quando todos os pilotos saíram dos boxes, os três caíram para a zona de eliminação parcial, que também tinha Lance Stroll e Sebastian Vettel, ambos da Aston Martin.

Leclerc foi o mais rápido da metade inicial da segunda fase de qualificação, com 1min35s246. Verstappen era o segundo e Sainz, o terceiro. O holandês da Red Bull foi o único dos ponteiros a sair dos boxes no encerramento do Q2, mas não tentou volta rápida e o monegasco se manteve à frente na tabela de tempos.

Dentre os eliminados parciais no começo, o único a escapar foi Stroll, que conseguiu saltar para o top 10 e avançou à disputa pela pole. Zhou, que o “substituiu”, também havia conseguido subir e jogar Norris para a zona de eliminação, mas teve outra volta deletada por limites de pista e, dessa vez, não teve tempo de se recuperar. O chinês também recebeu punição por trocar componentes do carro, de cinco posições, e caiu para 19º no grid.

No Q3, Verstappen anotou, de cara, o melhor tempo do fim de semana até aquele momento, com 1min35s044, mas Leclerc respondeu na mesma volta, com 1min34s624 e a pole provisória - sendo o primeiro piloto a baixar para a casa 1min34 no final de semana. Sainz e Hamilton também superaram o holandês na sequência. Pérez fechava o top 5.

O monegasco conseguiu baixar ainda mais seu tempo nas últimas voltas, mas foi superado por Sainz com uma marca de 1min34s356. Verstappen também conseguiu melhorar sua volta e pulou para a segunda colocação, já que ficou atrás de Leclerc nos tempos, mas ganhou o posto por conta da penalidade imposta ao rival da Ferrari.

O GP dos Estados Unidos está marcado para o próximo domingo, 22 de outubro, às 16h no horário de Brasília, com transmissão da Band.

Como ficou o grid de largada para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1