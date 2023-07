Sebastian Vettel não descarta volta a Fórmula 1: ‘Tenho algumas ideias’

O tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel pode ter se aposentado como piloto ao final da temporada de 2022, mas isso não significa que ele não pense em um retorno a categoria. Durante o Festival de Goodwood, evento anual de corrida com carros históricos na Inglaterra, o ex-piloto respondeu perguntas sobre a possibilidade de voltar ao paddock da F1.

Falando sobre o futuro da categoria e a importância da modalidade seguir um caminho sustentável e ecológico para a própria sobrevivência, Vettel não descartou a possibilidade de assumir um cargo na FIA ou na própria Fórmula 1 para liderar tal missão.

Durante os últimos anos de sua carreira, Sebastian Vettel se tornou cada vez mais vocal sobre problemas sociais. Na foto, Lance Stroll, Vettel e Lewis Hamilton participam de protesto contra o preconceito. Foto: Andrej Isakovic/Reuters

“Tenho algumas ideias. Estive em Mônaco no começo deste ano e tive uma ótima conversa com o Stefano Domenicali”, afirmou o alemão sobre uma reunião que teve com o diretor executivo da categoria máxima do automobilismo. A meta da Fórmula 1 é se tornar carbono neutro no combustível até 2026, mas o ex-piloto teme que a marca não será alcançada a tempo.

Além disso, Vettel também alerta para o fato de que os monopostos não são a única fonte de poluição da categoria. “A F1 tem uma responsabilidade imensa pois é um evento muito grande. Muita gente assiste, cerca de 500 mil pessoas estiveram no GP do Reino Unido no final de semana passado. Então, há muito mais do só os carros, mesmo que essa seja a parte em que a maioria das pessoas foque.”

Durante o festival de Goodwood, Vettel correu com sua McLaren MP4/8, carro que Ayrton Senna usou na temporada de 1993. Para o evento, o ex-piloto utilizou combustíveis sustentáveis, algo que vem fazendo há algum tempo. De acordo com o próprio alemão, a ideia é mostrar que “é possível se divertir, mas talvez de uma maneira mais responsável. É algo que talvez nem todos tenham entendido em completamente.”