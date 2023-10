Segunda etapa do ano em Mogi Guaçu tem clima de decisão na Stock Car; veja quem disputa o título

A Stock Car chega pela segunda vez na temporada em Mogi Guaçu (SP) neste final de semana. Diferente da primeira etapa do ano em Velocitta, em agosto, o campeonato já tem ares de decisão. Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, é líder com 249 pontos. O mais rápido da sexta-feira, Felipe Fraga, da Blau Motorsport, ocupa a sexta posição, com 202, ainda sonhando com a disputa do título.

Rubens Barrichello é o concorrente mais próximo de Casagrande na classificação da temporada. Com 227 pontos, o bicampeão corre neste fim de semana para se manter perto da liderança e seguir firme na luta pelo tri da Stock Car. O piloto da equipe Mobil Ale Full Time também tem histórico positivo no Velocitta, com duas vitórias e sete pódios no total.

Dono de três vitórias em Mogi Guaçu, Thiago Camilo vem em terceiro no campeonato e permanece na batalha pelo seu primeiro título na Stock Car. Quatro vezes vice-campeão na categoria, o competidor da Ipiranga Racing está com 216 pontos. Na sequência, quatro pilotos estão separados por meros seis pontos: um dos grandes nomes da temporada, Rafael Suzuki (Pole Motorsport) é o quarto, com 207, dois a mais que Ricardo Zonta (RCM Motorsport), que triunfou em Mogi Guaçu em 2021, 2022 e 2023.

Felipe Fraga, piloto do carro 88, quer buscar a primeira vitória com a Blau Motorsport e manter-se vivo na briga pelo título. Foto: Duda Bairros (Stock Car)

Felipe Fraga, que em Buenos Aires faturou seu quinto pódio no ano, é o sexto, com 202, e o jovem Gianluca Petecof (Full Time Sports), com apenas 20 anos, está na sétima posição, somando 201 pontos. Fraga foi o mais rápido nos treinos de sexta-feira. Ele avalia que a primeira vitória com a Blau está próxima, depois de bater na trave algumas vezes. “Estamos de novo na briga. Objetivo é fazer um Q3 e tirar pontos do líder. Duas corridas atrás, se me falassem que eu ia disputar (o título), não ia estar tão confiante, mas agora dei uma acordada. Uma vaciladinha do Gabriel (Casagrande) vai bagunçar o campeonato. Continuar nessa média de pontos que estou e tentar avançar para chegar em Interlagos brigando pelo título”, projeta.

Raio X de Velocitta

Extensão da pista: 3.443 metros

Sentido: anti-horário

Corridas na Stock Car: 22

Continua após a publicidade

Todos os vencedores:

Thiago Camilo e Ricardo Zonta: 3

Felipe Fraga, Átila Abreu, Rubens Barrichello e Matías Rossi: 2

Bruno Baptista, Julio Campos, Diego Nunes, Gabriel Casagrande, Lucas Foresti, Guilherme Salas, Felipe Lapenna, Ricardo Maurício: 1

Stock Car em Velocitta

A programação da Stock, no sábado, tem mais um treino e a classificação. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir do meio-dia. Band, SporTV, e o canal da categoria no YouTube transmitem a rodada dupla ao vivo.