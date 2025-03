Sérgio Maurício é confirmado como narrador da F1 na Band após ‘balançar’ no cargo

Sérgio Maurício será a voz da Fórmula 1 no Brasil em 2025. A TV Bandeirantes optou por manter o narrador no comando da principal categoria de automobilismo do mundo na emissora mesmo após a polêmica envolvendo ele e as ofensas que proferiu nas redes sociais contra a deputada Erika Hilton (PSOL). O Mundial de F1 começa nesta semana, com o GP da Austrália, com o primeiro treino livre já na noite de quinta-feira, às 22h30 (Brasília).

PUBLICIDADE O narrador foi informado que seguiria à frente das narrações nesta terça-feira, 11. A decisão, segundo apurou o Estadão, causou incômodo interno entre funcionários da emissora. No dia 23 de fevereiro, o perfil @sergiomdoficial comentou uma publicação no X, antigo Twitter, chamando Erika Hilton, que é trans, de “uma fake news humana” e “coisa”, reiterando ofensas do usuário Oliver Noronha - @olivernoronha. Sérgio Maurício, que alegou à Folha que a conta na rede social não era sua, foi afastado pelo Grupo Bandeirantes das transmissões da pré-temporada Fórmula 1 nos canais Band e BandSports pelo ocorrido.

Sérgio Maurício seguirá narrando Fórmula 1 na Band Foto: Divulgação/Band

No dia 2 de março, à coluna de Matheus Leitão na Veja, o narrador mudou sua versão e enviou uma nota afirmando: “Lamento profundamente as palavras equivocadas que usei ao me referir à deputada Erika Hilton, parlamentar por quem tenho o mais elevado respeito. Peço desculpas a ela, a seus eleitores e a quem mais tenha se sentido ofendido.”

Desde então, a cúpula da Band pensou em como tratar o caso e se manteria Sérgio Maurício nas transmissões quando a temporada começasse para valer. Segundo apurou o Estadão, houve gente da alta cúpula do grupo de comunicação que defendia a demissão do narrador.

Na pré-temporada, Ivan Bruno e Napoleão Almeida comandaram as transmissões no BandSports que ficariam a cargo de Maurício. A Band ainda conta com Téo José, por décadas a voz do automobilismo na casa e no SBT com a Indy, e Galvão Bueno. Porém, o ex-global não foi trazido para narrar na emissora, e sim para comandar um programa semanal nas noites de segunda chamado “Galvão e Amigos”, no estilo do “Bem, Amigos!” que ele comandava no SporTV.