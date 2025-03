Sérgio Maurício, da Band, muda versão e pede desculpa a Erika Hilton por comentário preconceituoso

O narrador da TV Bandeirantes Sérgio Maurício, que até então havia declarado não ser o responsável por um comentário preconceituoso contra a deputada federal Erika Hilton, assumiu a autoria de uma publicação em rede social e pediu desculpas à parlamentar.

No dia 23 de fevereiro, o perfil @sergiomdoficial comentou uma publicação no X, antigo Twitter, chamando Erika Hilton, que é trans, de “uma fake news humana” e “coisa”, reiterando ofensas do usuário Oliver Noronha - @olivernoronha. Sérgio Maurício, que alegou à Folha que a conta na rede social não era sua, foi afastado na última quarta-feira pelo Grupo Bandeirantes das transmissões da Fórmula 1 nos canais Band e BandSports pela transfobia.

Sérgio Maurício Foto: Divulgação/Band

Neste sábado, à coluna de Matheus Leitão na Veja, o narrador enviou uma nota afirmando: “Lamento profundamente as palavras equivocadas que usei ao me referir à deputada Erika Hilton, parlamentar por quem tenho o mais elevado respeito. Peço desculpas a ela, a seus eleitores e a quem mais tenha se sentido ofendido.”

Conforme apurado pelo Estadão, embora manter Maurício no quadro de funcionários sem utilizá-lo represente um gasto considerável para a Band, em razão do alto salário pago a ele, questões judiciais fazem a possibilidade de demiti-lo ser estudada com cautela.

Histórico e futuro

PUBLICIDADE Sergio Maurício tem histórico de declarações polêmicas. Em 2022, em áudio vazado durante transmissão do GP da Espanha, foi possível ouvi-lo dizendo, após avistar uma bandeira do Botafogo no meio da torcida: “Vê se tem flamenguista lá. É tudo duro, favelado.”

No restante da pré-temporada, que vai até esta sexta-feira, o Grupo Bandeirantes já optou por escalar Ivan Bruno e Napoleão Almeida nas transmissões da Fórmula 1, porém ainda há uma definição para quando o calendário começar oficialmente no dia 14 de março, no GP da Austrália.

A Band tem em seu time Galvão Bueno - voz mais icônica da modalidade no Brasil - e Téo José. No entanto, não se sabe se ambos seriam considerados para assumir a voz da F1 no caso de um potencial desligamento de Sergio Maurício. O extenso calendário da categoria (24 corridas), com fuso horário desagradável nas etapas na Ásia e Oceania, poderiam ser um fator que não atraísse Galvão, que terá um programa nas noites de segunda-feira na Band, neste momento.