Fórmula 1: Sérgio Perez destaca dobradinha da Red Bull e Verstappen aprova 2º lugar

A Red Bull passeou no GP da Arábia Saudita neste domingo. Sérgio Perez terminou em primeiro sem muito esforço e viu do retrovisor seu companheiro de equipe Max Verstappen, que largou no 15º lugar, ficar em segundo. Eles inverteram posições em relação ao GP do Bahrein e destacaram mais uma grande prova da escuderia.

Sérgio Perez mostrou surpresa por não estar no primeiro lugar na classificação de pilotos, perdido no fim, quando Verstappen confirmou a melhor volta do circuito. No entanto, o mexicano destacou o trabalho de equipe e se mostrou confianet com mais uma dobradinha da Red Bull.

“Foi mais difícil do que o esperado. Fizemos o trabalho no primeiro stint, mas o safety car mudou a situação. Depois aumentamos o ritmo, estive perto de vencer no ano passado e consegui este ano. Fizemos um trabalho incrível, resolvemos nossos problemas técnicos e estou orgulhoso da equipe. Vamos continuar atacando forte, o importante é que hoje garantimos essa dobradinha. Ainda temos trabalho a fazer nas nossas partidas, é um assunto a ser resolvido. Temos que melhorar isso no futuro”, disse o mexicano.

Sérgio Perez ficou com a vitória no GP da Arábia Saudita e a Red Bull Racing fez a dobradinha com Max Verstappen em segundo Foto: Hamad I Mohammed/ REUTERS

Pérez citou a largada ruim que teve neste domingo. Ele chegou a perder posição para Fernando Alonso, mas não demorou para recuperar o primeiro lugar. No fim, seguiu sem sofrer nenhum susto.

Já Verstappen fez uma corrida de recuperação. Por problemas na classificação, acabou tendo que largar no 15º lugar. Apesar disso, conseguiu fazer boas ultrapassagens e garantiu o segundo lugar. Na pista, o holandês revelou ter tido dificuldade para conseguir levar o carro até o pódio.

“Não foi fácil voltar pelo pelotão, no primeiro setor tentei seguir mas escorreguei muito. Depois tive um bom ritmo e estou feliz por estar no pódio. No final, tive um problema com minha transmissão, mas tínhamos uma vantagem significativa sobre os perseguidores. Ser o segundo no final é uma boa maneira de subir. Consegui obter este ponto de volta mais rápida que me proporcionou ficar na ponta do campeonato”, afirmou Verstappen.

Continua após a publicidade

A Fórmula 1 retorna no dia 2 de abril, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália.