Após sete temporada, o Brasil voltará a ser representado no grid da Fórmula 1 com um piloto titular. Gabriel Bortoleto estará a bordo da Sauber para o primeiro desafio da temporada 2025: o Grande Prêmio da Austrália, no Albert Park, em Melbourne. Neste período em que o País esteve fora do páreo, a categoria sofreu transformações, assistiu a recordes, surgimento de um novo público e a emersão de novas rivalidades.

O último brasileiro que esteve como titular na Fórmula 1 foi Felipe Massa, em 2017, com a Williams. Desde então, Pietro Fittipaldi participou de duas corridas pela Haas em 2020, no Bahrein e em Abu Dabi, após um grave acidente sofrido pelo francês Romain Grosjean.

Gabriel Bortoleto recolocou o Brasil no grid da Fórmula 1 ao assinar com a Sauber.

PUBLICIDADE Terminada a temporada 2017, Lewis Hamilton se tornara tetracampeão mundial, igualando Sebastian Vettel e Alain Prost, mas ainda não era detentor de recordes do alemão Michael Schumacher (sete títulos mundiais) e ficava atrás do argentino Juan Manuel Fangio (cinco). Naquele ano, o britânico deixou para trás o alemão apenas no número de pole positions, mais tarde viriam as marcas de vitórias e poles. Até aquela data, Rubens Barrichello era o piloto com o maior número de corridas disputadas na Fórmula 1, 323. Ele já foi superado por Fernando Alonso (atual recordista com 401), Hamilton (356) e Kimi Räikkönen (349). Max Verstappen conseguiu igualar, em 2024, o número de poles consecutivas de Ayrton Senna: oito.

Hegemonias derrubadas e rivalidades erguidas na Fórmula 1

Neste período sem brasileiros, a Fórmula 1 construiu e derrubou hegemonias. A Mercedes conquistou oito títulos de construtores seguidos, viu Hamilton ser heptacampeão, e logo depois foi derrubada por Verstappen e pela Red Bull, cuja soberania também mingou e estará em disputa pela McLaren e pela Ferrari em 2025.

Verstappen se tornou um grande símbolo dessa nova Fórmula 1. Ao despertar paixões e ódios, o holandês destronou um multicampeão sendo arrojado, destemido e agressivo, fato que gerou incômodo em fãs do britânico. Agora, quatro vezes campeão, o piloto da Red Bull continua a tratar seus colegas como rivais. Em 2024, trocou farpas com os também britânicos Lando Norris e George Russell e desfez amizades. Neste ano, não deve ser diferente.

Do mesmo modo, uma nova Fórmula 1, enquanto produto, foi constituída especialmente durante a pandemia. A potencialização das redes sociais e o fenômeno da série “Drive to Survive”, da Netflix, alimentou um público rejuvenescido, faminto por histórias reais roteirizada em cima de polêmicas, mocinhos e vilões.

Como o público vai lidar com Gabriel Bortoleto no sucesso e nas frustrações?

Assim como acompanhamos com o jogador de futebol Endrick, a skatista Rayssa Leal e mais recentemente com o tenista João Fonseca, os brasileiros estarão diante de um talento. Bortoleto tem somente 20 anos, está numa equipe do fundo do pelotão (que terá profundas transformações em 2026 quando se tornar Audi), mas vem de dois títulos consecutivos como estreante nas categorias inferiores: Fórmula 2 e Fórmula 3. O público brasileiro, muito mais enraizado com a cultura das redes sociais, pode impactar de maneira significativa a forma como o mundo e os fãs enxergam Bortoleto.

“A ausência de um piloto brasileiro no grid por sete anos coincidiu com uma transformação profunda no público da Fórmula 1. Hoje, vemos uma audiência mais jovem, mais conectada e também com maior participação feminina, que interage de forma intensa nas redes sociais. Com Bortoleto, a relação dos fãs deve ser diferente da que vimos com Massa, pois agora a torcida não se limita às pistas, mas também à criação de narrativas digitais, memes e engajamento direto com equipes e patrocinadores”, explica Wagner Leitzke, líder da área de marketing digital da Agência End to End.

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, a Fórmula 1 compreendeu as mudanças na forma como o mundo consome o esporte. “Quanto mais estudar a jornada do fã de verdade mais êxito se tem. Vejo um relacionamento direto da Fórmula 1 com os fãs e as ações digitais altamente estruturadas trazem todo o público para perto com alta dose de entretenimento.”

Os novos fãs ajudaram construíram os perfis dos pilotos. A forma como a Fórmula 1 aproveita os bastidores da categoria é um dos principais ingredientes para a concepção desse produto de sucesso que voltou a ser o esporte a motor, defende Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil, agência que comercializa pacotes de viagem para o GP de São Paulo. “A F1 se modernizou, e ficou claro que os conteúdos, da forma como eles são mostrados, são fundamentais para essa escalada de audiências e novas receitas. No Brasil, essa tendência deve ser ainda maior em 2025, pois somos um público que engaja muito em rede social”.

Outra diferença substancial em relação a 2017 está na transmissão da Fórmula 1 no País. A categoria era exibida pela Globo e deixou a emissora em 2021 em direção à Band. Para 2025, o produto esteve próximo de retorna para as mãos dos cariocas, mas a rede paulista sustentou o contrato por mais um ano.

“Ainda que a emissora atual não tenha a mesma audiência da que transmitia Felipe Massa, a mudança no hábito de consumo das novas gerações, aliada ao poder das redes sociais e ao aprimoramento digital da Fórmula 1 sob gestão da Liberty Media, tende a acelerar a notoriedade de Gabriel Bortoleto, tornando seu nome rapidamente reconhecido entre fãs e marcas”, argumenta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

