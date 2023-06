Piloto da Ferrari foi ‘cupido’ para início de romance entre Hamilton e Shakira; entenda

Carlos Sainz, piloto espanhol da Ferrari, teria sido o principal responsável pelo início do relacionamento entre Lewis Hamilton, da Mercedes, e a cantora colombiana Shakira. Apesar de rivais na Fórmula 1, eles são amigos íntimos e mantém boa relação dentro do grid.

A informação é do jornalista espanhol Pipi Estrada, que revelou no programa “Fiesta”, da Telecinco, o início do romance entre Hamilton e Shakira. Sainz já conhecia a cantora colombiana e a apresentou ao piloto britânico. Desde que se separou do ex-jogador Gerard Piqué no último, diversos rumores foram levantados sobre os novos amores da artista.

“Há uma coisa fundamental neste relacionamento. Carlos Sainz conhece Shakira e Carlos Sainz tem um relacionamento muito bom com Hamilton. Foi aí que eles se juntaram. É aí que nasce essa relação, com Carlos Sainz”, afirmou o jornalista. No último mês, o casal foi visto em viagem de barco por Miami, no fim de semana da etapa da F-1 na cidade, e jantando com amigos em Barcelona.

Hamilton e Shakira estiveram juntos em jantar com amigos do piloto. Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com o jornalista, o casal vive um relacionamento “divertido e cheio de flertes”. “É por amigos em comum. Ela sabe que Hamilton gosta da música dela e, de repente, ela fica com vontade de saber sobre a Fórmula 1 e foi assim que eles ficaram juntos.” Segundo a revista People Magazine, o relacionamento entre os dois já virou namoro.

Antes do suposto envolvimento com Hamilton, Shakira formava um conhecido casal com Piqué, que durou até o divórcio em abril de 2022. De lá para cá, surgiram várias polêmicas dos antigos cônjuges, que resultaram em indiretas na imprensa, ameaças judiciais e até citação em músicas. No meio disso, estão os dois filhos deles, Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7, o único fator que parece manter os dois em contato, ainda que pouco.

Hamilton, por sua vez, não teve divórcios ou términos tão midiáticos como o da cantora e o ex-jogador, mas também já namorou pessoas famosas do mundo artístico. O relacionamento mais duradouro foi com Nicole Scherzinger, ex-vocalista do grupo The Pussycat Dolls, que durou sete anos. Outras que já foram ‘ficantes’ de Lewis ou só ‘shippadas’ com ele foram Anitta, Nicki Minaj, Iza e Rihanna.