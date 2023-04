Com líderes largando no meio do pelotão, Stock Car promete emoção em Interlagos

A Stock Car segue para a segunda etapa neste domingo, 23. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe mais uma vez a maior modalidade do automobilismo brasileiro, com corridas a partir das 12h10.

Gabriel Casagrande fez a pole, no sábado, e larga na ponta para a etapa 2. Foi a primeira pole do piloto da A.Mattheis Vogel na temporada, com 1m41s009. O piloto do carro número 83 foi seguido no Q3 por Rubens Barrichello (Full Time), Cesar Ramos (Ipiranga Racing), Bruno Baptista (RCM), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e Denis Navarro (Cavaleiro Sports).

Gabriel Casagrande cravou a pole position da etapa de Interlagos na Stock Car. Foto: Duda Bairros

O líder do campeonato, Daniel Serra (Eufofarma) não chegou ao Q3. Ele vai largar em 10º na corrida desde domingo.

Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Ricardo Maurício (Euforarma), vice-líder e terceiro lugar do campeonato, respectivamente, também pararam no Q2. Camilo vai largar em 12º. Logo atrás, vem Ricardo Maurício.

“REIS DE INTERLAGOS”

Os maiores vencedores do autódromo são Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Cacá Bueno (KTF Sports). Cada um subiu no topo do pódio sete vezes. Ricardo Maurício, tem seis vitórias.

Nenhum deles, porém, larga no top 6. Thiago Camilo, que é vice-líder do campeonato, sai em 10º. Já Ricardo Maurício, terceiro no torneio, larga em 13º. O pior desempenho entre os três na classificatória foi de Cacá Bueno. O piloto, que já ficou entre as últimas posições em Goiânia, vai sair em 29º.

EXPECTATIVAS

Interlagos deve ter o mesmo equilíbrio que se viu em Goiânia. Na primeira etapa, 18 carros ficaram separados por menos de meio segundo. Agora, quem manteve as asas traseiras desta temporada vai testar a aerodinâmica na curva no ponto que concentra a frenagem mais forte de todo o calendário da temporada, o S do Senna.

A curva mais famosa do principal circuito do país tem a primeira parte contornada a cerca de 75 km/h. O ponto imediato anterior é a reta, em que é possível chegar a 240 km/h. A frenagem dura cerca de cinco segundos, e o carro percorre aproximadamente 200 metros para que seja feita esta redução de 165 km/h.

PROGRAMAÇÃO

A primeira prova tem largada às 12h10 e a segunda, às 12h50. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.

GRID DE LARGADA

Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) Rubens Barrichello (Fulltime) Cesar Ramos (Ipiranga Racing) Bruno Baptista (RCM) Gaetano Di Mauro (Hot Car) Denis Navarro (Cavaleiro Sports) Enzo Elias (Crown Racing) Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) Guilherme Salas (KTF Sports) Daniel Serra (Eurofarma) Rafa Martins (Crown Racing) Tiago Camilo (Ipiranga Racing) Ricardo Maurício (Eurofarma) Felipe Fraga (Blau Motorsport) Allam Khodair (Blau Motorsport)

ÚLTIMA PROVA

Em Goiânia, na estreia da temporada, os pilotos da Eurofarma se deram bem, além de Thiago Camilo (Ipiranga Racing), que voltou a vencer depois de uma temporada em branco, em 2022.

A primeira corrida foi vencida por Daniel Serra (Eurofarma), que é o líder do campeonato, com 43 pontos. O vice é Thiago Camilo, que venceu a corrida 2 no Autódromo Ayrton Senna, e tem 39 pontos. Atrás de Camilo na segunda prova, Ricardo Maurício (Eurofarma) é o terceiro da classificação, com 34 pontos.