Stock Car chega 150 largadas em Interlagos: veja curiosidades sobre o autódromo

O Autódromo de Interlagos volta a receber a Stock Car. É a quinta etapa da temporada e a segunda em São Paulo no ano. Além disso, a pista mais famosa do Brasil vai completar a marca histórica de 150 largadas pela maior modalidade do automobilismo brasileiro.

O simbólico número será completado depois da rodada dupla no domingo, 9. A etapa deve acirrar a briga pela ponta de cima da classificação. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) é o líder com 135 pontos, seguido por Thiago Camilo e César Ramos (ambos da Ipiranga Racing), com 131 e 115 pontos, respectivamente.

Há 44 anos, a primeira corrida no autódromo paulistano

Foi em 13 de maio de 1979 que a Stock Car acelerou pela primeira vez em Interlagos. Era o ano de estreia da modalidade e Affonso Giaffone Júnior fez a pole e venceu a corrida na direção de um Chevrolet Opala.

A pista original tinha quase oito quilômetros e fez parte do calendário da Stock Car do primeiro ano, até 1989. Depois, seguiu o traçado de 4.309 metros.

Ingo Hoffmann em Interlagos na Stock Car na temporada de 2008. Foto: Divulgação

Vencedores têm o nome junto à história do circuito

O piloto da Stock Car que mais venceu em Interlagos é Ingo Hoffmann. Além de o autódromo também ser o traçado onde ele mais chegou ao topo do pódio. Foram 26 das 77 vitórias da carreira.

O piloto em atividade com mais conquistas é Ricardo Maurício (Eurofarma). Até abril deste ano, ele estava empatado com Cacá Bueno (KTF Sports) e Thiago Camilo. Entretanto, Ricardo conquistou a corrida 2 da segunda etapa em 2023 e já registrou outras sete vitórias em Interlagos em temporadas anteriores.

Ricardo Maurício no pódio que o torno o maior vencedor de Interlagos em atividade Foto: Duda Bairros/Vicar

Alegria do título, mas tabu em disputas

O atual campeão da Stock Car, Rubens Barrichello (Mobil Full Time) levou o título de 2022 na útlima etapa, em Interlagos. Ainda assim, a pista representa um tabu para o veterano. Rubinho nunca venceu no circuito.

Na primeira etapa do autódromo em 2023, Rubinho chegou perto de fazer a pole, mas foi superado por Casagrande por 187 milésimos de segundo. Nas corridas, o piloto não teve grande destaque, finalizando em oitavo na primeira e quinto na segunda.

Rubens Barrichello comemorou o bicampeonato da Stock Car na temporada 2022 em Interlagos. Foto: Vinicius Branca/Stock Car

Neste sábado, 8, ocorre a classificatória, a partir das 13h, definindo o grid. No domingo, 9, há a rodada dupla. A primeira corrida está prevista para 13h40. A Stock Car é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV e BandSports (TV Fechada), além do canal oficial da categoria no YouTube.