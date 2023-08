Stock Car chega a 600 corridas; veja quem já venceu outras edições centenárias

A Stock Car terá uma edição especial neste final de semana, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. A segunda prova da sétima etapa do ano marca a corrida de número 600 da modalidade que completou 44 anos em 2023. Entre os próprios pilotos do grid há quem já tenha vencido anteriormente uma corrida centenária.

Líder do campeonato, Thiago Camilo (Ipiranga Racing) conquistou a 400ª prova, justamente em Goiânia, no ano de 2014. Já o vice-líder da atual edição, Daniel Serra (Eurofarma), triunfou quando a Stock Car completou 500 corridas, no Autódromo Velopark, em Nova Santa Rita (RS), em 2019. Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time) e Cacá Bueno (KTF Sports) são outros pilotos ainda na ativa que tem no currículo marcas como essas.

Corridas centenárias da Stock Car

100ª corrida

Vencedor: Chico Serra

Chico Serra Quando: 1989

1989 Onde: Autódromo de Interlagos

Chico Serra, ex-campeão da Stock Car, foi o primeiro a vencer uma corrida centenária, em 1989. Foto: Fernanda Freixosa/Vicar/Divulgação

200ª corrida

Vencedor: Xandy Negrão

Xandy Negrão Quando: 1998

1998 Onde: Autódromo de Londrina

Xandy Negrão conquistou 23 poles e 59 pódios em 108 corridas. Ele morreu em maio de 2023. Foto: Divulgação/Stock Car

300ª corrida

Vencedor: Cacá Bueno

Cacá Bueno Quando: 2006

2006 Onde: Autódromo de Campo Grande

Pentacampeão, Cacá Bueno ultrapassou, neste ano, a lenda Ingo Hoffmann (à direita) em números de etapas disputadas na Stock Car. Foto: Pedro Paulo Albertoni/ RF1

400ª corrida

Vencedor: Thiago Camilo

Thiago Camilo Quando: 2014

2014 Onde: Autódromo Internacional Ayrton Senna, Goiânia (GO)

Líder do campeonato, Thiago Camilo tem duas vitórias na temporada e briga pelo título inédito. Foto: Duda Bairros/Stock Car

500ª corrida

Vencedor: Daniel Serra

Daniel Serra Quando: 2019

2019 Onde: Autódromo Velopark, Nova Santa Rita (RS)

O tricampeão Daniel Serra já venceu duas e quer buscar o tetra. Foto: Duda Bairros/Vicar

Stock Car em Goiânia

A sétima etapa da maior modalidade do automobilismo brasileiro guarda uma disputa muito equilibrada. Thiago Camilo e Daniel Serra são separados por apenas um ponto na classificação do campeonato. Em quarto, o atual campeão Rubens Barrichello é o piloto em atividade com mais vitórias no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com um total de oito conquistas. Ainda na frente de Rubinho na classificação, está Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com sete pontos de diferença para o líder.

Os treinos da Stock Car em Goiânia começam na manhã desta sexta-feira. A programação segue no sábado com o segundo treino às 8h45 e a classificação será às 13h. A rodada dupla no domingo está prevista para ser iniciada a partir de 13h30, com transmissão ao vivo da Band, SporTV e nas mídias sociais da Stock Car.