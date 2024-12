Stock Car chega à etapa final em Interlagos com disputa aberta pelo título e um grande favorito

No próximo fim de semana, nos dias 14 e 15 de dezembro, a Stock Car Pro Series define seu campeão na última etapa da temporada, no Autódromo de Interlagos. A disputa continua intensa pelo maior troféu após a definição dos resultados descartados e uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do automobilismo sobre restituir pontuação do líder do campeonato, Felipe Baptista, e demais pilotos das equipes Crown e TMG.

PUBLICIDADE As equipes, inicialmente, haviam sido punidas com a perda dos pontos da etapa do Velopark, em Nova Santa Rita-RS, realizada no início de setembro, por suposto descumprimento do regulamento sobre “uso de aditivos em pneus”. A desclassificação afetou Felipe Baptista, Enzo Elias (Crown), Felipe Massa e Rafael Suzuki (TMG). A determinação, no entanto, foi revertida em primeira instância e aguarda julgamento no pleno do STJD. Com a pontuação atualizada, oito pilotos chegam a Interlagos com chances de título. Na liderança, Felipe Baptista soma 844 pontos. Em seguida, estão Gabriel Casagrande (808) e Felipe Massa (805). Julio Campos (776), Dudu Barrichello (772), Ricardo Zonta (768), Bruno Baptista (736) e Rafael Sukuzi (725) têm possibilidades mais remotas. Entre os “finalistas” também há equilíbrio nas montadores. Quatro usam carros da Toyota, e outros quatro, da Chevrolet.

Felipe Baptista lidera o campeonato da Stock Car com boa vantagem sobre principais concorrentes. Foto: Carsten Horst/Agência Hyset

O vencedor da corrida sprint no sábado leva 55 pontos, enquanto quem faturar a prova de domingo soma 80. Há ainda dois pontos para o piloto que garantir a pole position. Dessa forma, há 137 pontos em disputa no autódromo paulistano e, como é de praxe da Stock, a decisão promete ser emocionante.

Líder da Stock tem 21 anos e está no livro dos recordes

O líder do campeonato é também o segundo mais jovem piloto do grid. Felipe Baptista tem 21 anos e está em seu terceiro ano na principal categoria da Stock. Em 2024, subiu ao pódio sete vezes e conquistou três vitórias em corridas principais. Em sua formação como piloto, o paulistano foi bicampeão brasileiro de kart e se tornou mais jovem vencedor de uma corrida de GT no mundo, fato que o levou para o livro dos recordes, o Guiness Book.

“O fim de semana de Interlagos vai ser basicamente marcar os concorrentes. A gente tem uma vantagem que nos dá a possibilidade de fazer isso. Vamos correr tomando o mínimo de riscos possíveis, fugindo de qualquer situação que possa ocasionar um toque ou acidente. E marcar os concorrentes diretos no campeonato. Estou bem tranquilo para esta final, vamos fazer o que a gente fez ao longo de todo o ano, correr com tranquilidade, com cabeça e saber atacar nos momentos certos”, afirmou Felipe ao Estadão.

Felipe Baptista é um dos mais jovens pilotos do grid da Stock Car e pode se sagrar campeão em Interlagos. Foto: Carsten Horst/Agência Hyset

Sobre a possibilidade de nova decisão do STJD, Felipe diz estar tranquilo e esperar que tudo se resolva na pista. “Independentemente de qualquer coisa extra pista, fizemos um trabalho excelente neste ano, conseguimos entregar muito em todas as etapas e estou feliz demais por tudo que conquistamos. Agora quero coroar tudo isso e encerrar o ano com chave de ouro. Outras questões fogem do nosso controle, mas temos a expectativa de que tudo se resolva na pista”.

Para o primeiro colocado e favorito ao título, o trabalho em equipe foi o ingrediente principal para levá-lo ao topo. “Todo o trabalho com o time foi realmente muito bom. Mesmo nos finais de semana em que não tínhamos o melhor carro, a gente conseguiu pontuar bem e fazer boas corridas. Foi um ano que fiquei muito feliz com minha performance e também com desempenho de todo o time. Interlagos é uma pista que gosto, onde fui o maior pontuador na terceira etapa neste ano. Então, espero voltar para lá e repetir este feito para que a gente possa sair vitorioso”, concluiu.

Programação da última etapa da temporada 2024 da Stock Car Pro Series

Sexta-feira - 13/12

9h20 - Shakedown

- Shakedown 10h50 - Treino livre 1

- Treino livre 1 14h45 - Treino livre 2

Sábado - 14/12

9h40 - Classificação

- Classificação 16h - Corrida sprint (30 minutos + 1 volta)

Domingo - 15/12