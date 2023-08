Stock Car chega à metade da temporada com 58% do grid no pódio

A Stock Car volta a acelerar nesse final de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A sexta etapa marca a metade da temporada 2023 e mostra grande equilíbrio. Até agora, mais da metade dos pilotos já esteve no top-3. Ao menos 58% do grid já subiu ao pódio. O percentual representa 18 dos 31 competidores.

Em Mogi Guaçu, o maior vencedor em atividade é Thiago Camilo, com três triunfos. Líder do campeonato, Thiago corre com peso de 30 quilos a mais no autódromo. Mesmo assim, o piloto da Ipiranga Racing quer disputar a ponta na pista de 3.443 metros.

Thiago Camilo venceu duas corridas na temporada, uma em Goiânia e uma em Tarumã (na foto). Foto: Duda Bairros/Stock Car

Além de Thiago, outros cinco pilotos entre os integrantes do top-10 do campeonato já subiram ao topo do pódio em Mogi Guaçu: Rubens Barrichello e Ricardo Zonta (com 2 vitórias cada), e Gabriel Casagrande, Guilherme Salas e Ricardo Maurício, cada um com uma vitória. Também escreveram seus respectivos nomes na galeria dos vencedores Felipe Fraga e Átila Abreu, ambos com duas conquistas, e Bruno Baptista, Julio Campos, Diego Nunes, Lucas Foresti, Matías Rossi e Felipe Lapenna, com um triunfo cada.

Briga pela liderança do campeonato começa a tomar forma

Thiago Camilo ganhou ligeiro respiro na ponta do campeonato depois da última etapa, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto chegou a 151 pontos e abriu 17 de vantagem para seu concorrente mais próximo, o campeão de 2021, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), que sofreu um raro revés no traçado paulistano e não pontuou nas duas corridas daquela etapa. Quem também tirou proveito para encostar nos líderes foi o tricampeão Daniel Serra (Eurofarma RC), que subiu para terceiro e hoje soma 131, apenas três a menos que Casagrande.

Cesar Ramos (Ipiranga Racing), que também zerou em Interlagos, está em quarto na tabela, com 114 pontos, enquanto Rubens Barrichello (Full Time Mobil Ale) tem 108. Ricardo Zonta (RCM Motorsport), que venceu no Velocitta nos dois últimos anos, avançou bem no campeonato e foi o sexto piloto a ultrapassar cem pontos neste ano, alcançando um total de 104 até agora. O top-10 é completado por Guilherme Salas e Felipe Baptista (ambos da KTF), Rafael Suzuki (Pole Motorsport) e Ricardo Maurício (Eurofarma RC).

Felipe Fraga é o mais rápido no primeiro teste em Velocitta

Felipe Fraga, da Blau Motorsport, foi o mais rápido do primeiro treino livre da etapa na sexta-feira 5, com volta de 1min30s144. Em seguida, veio Gianluca Petecof (Full Time Sports), apenas 0s075 atrás de Fraga. Guilherme Salas, que em 2021 conquistou um triunfo em Mogi Guaçu, completou a relação dos três primeiros com o Cruze da KTF Racing, ficando a somente 0s102 do líder da sessão.

“Estou muito feliz com esse resultado. Mostra como a equipe trabalhou bem para reconstruir esse carro após o incêndio que ele sofreu em Interlagos e que voltamos fortes para brigar por mais uma pole position. Agora temos de ter calma porque foi só o primeiro treino e ainda temos muito o que trabalhar. Mas, com certeza, estamos no caminho certo para largar na frente e brigar pela vitória”, comentou Fraga, que fez a pole há duas etapas, em Cascavel (PR).

Felipe Fraga espera repetir a conquista de Cascavel (PR) quando fez a pole. Foto: Duda Bairros/Stock Car

A Stock Car acelera no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, já no sábado, 5, para o classificatório, às 13h. No domingo, a rodada dupla tem a primeira corrida às 11h30, e a segunda prevista para 12h10. A etapa é transmitida ao vivo pela Band (TV aberta), canais SporTV (TV fechada) e no YouTube da categoria.