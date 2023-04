Stock Car começa temporada 2023 com mudanças nos carros e novos recordes

Os pneus da Stock Car voltam a aquecer neste final de semana, em Goiânia. A principal categoria do automobilismo brasileiro será retomada, na 45ª temporada, a partir das 11h40 deste domingo (2). Esta será a primeira das 12 etapas previstas para 2023. São 30 pilotos na disputa. As novidades começam no grid. Felipe Fraga, campeão em 2016, retorna e vai representar Blau Motorsport, tendo Allam Khodair como companheiro de equipe.

Como todo início de temporada, a primeira etapa marca estreias. Uma delas é de Enzo Elias, atual campeão da Porsche Cup. Ele vai correr pela Crown Racing/TMG como companheiro de Nelsinho Piquet. Com passagem pelo automobilismo dos Estados Unidos, Lucas Kohl pilota pela renovada Hot Car Competições ao lado de Gaetano di Mauro. A estreia mais emblemática será a de Dudu Barrichello, da mesma equipe do pai, o bicampeão Rubens Barrichello na Mobil Ale Full Time.

Stock Car inicia a temporada neste fim de semana com a primeira corrida em Goiânia. Foto: Duda Bairros/ Stock Car

Troca de pneus, mais equilíbrio

A principal mudança técnica está na base dos carros. Com o novo fornecedor de pneus, os veículos terão equilíbrio do freio, composição e medidas diferentes do ano passado.

A expectativa é que isso gere equilíbrio uma vez que pilotos e escuderias começam do zero com a novidade. O engenheiro responsável pelo fornecimento das pastilhas de freio da Fras-le e dos discos de freio da Fremax na categoria, André Brezolin, avalia que as alterações serão sentidas em aderência e frenagem. “Uma boa aderência do pneu com o solo vai fazer toda aquela força de frenagem que o piloto tem nos discos e pastilhas de freio ser transmitida para o pneu, fazendo o veículo parar antes, desacelerar mais e não travar as rodas. No final das contas, isso deve trazer ainda mais equilíbrio e tornar as disputas mais emocionantes”, explica Brezolin.

Recordes ultrapassados

A temporada 2023 terá marcas batidas assim que começar. Cacá Bueno, que agora defende a KTF Sports, será o responsável pela primeira. Assim que a corrida começar, ele vai superar Ingo Hoffman, campeão 12 vezes da modalidade, como o piloto com mais largadas: 333 contra as 332 de Hoffmann.

“Fico feliz pelo número e o reconhecimento. Na minha contabilidade, eu já alcancei (o Ingo) no ano passado, mas pelo menos agora a categoria como um todo entende dessa maneira. É um pouco injusto, porque hoje em dia a gente corre 24 etapas no ano, eles não tinham isso antes. Provavelmente, algum menino que esteja começando na Stock Car agora pode bater meu recorde em menos anos”, pondera o piloto de 44 anos.

Cacá Bueno alcança marca de Ingo Hoffmann na abertura da Stock. Foto: Pedro Paulo Albertoni/ RF1

Apesar da reflexão, Cacá reconhece que o marco é ilustrativo para o que ele representa na categoria. “O fato é que serei o piloto que mais vezes vi o sinal verde. Minha história se confunde um pouco com a história da Stock Car. Isso reverbera em outras categorias também”, disse ao Estadão.

Atrás dos dois na estatísticas, estão outros pilotos ainda em atividade. Thiago Camilo tem 319 largadas; Allam Khodair, 296; Ricardo Maurício, 293 e Daniel Serra; 273.

Camilo e Cacá disputam o recorde de mais vitórias do grid, ambos têm 37.. Ricardo Maurício tem 35; Daniel Serra, 21; Felipe Fraga e Rubens Barrichello, 19.

Na disputa pela maior quantidade de pódios, está Cacá Bueno novamente. Ele divide o recorde com Ricardo Maurício, ambos com 85. Na sequência estão Thiago Camilo, com 80; Daniel Serra, com 76, e Rubens Barrichello, com 49.

A modalidade como um todo vai ter suas novas marcas. Na sétima etapa, de volta a Goiânia, em agosto, serão somadas 600 largadas.

Pilotos veteranos também vão fechar décadas na categoria. Nesta primeira etapa, Thiago Camilo vai celebrar 20 anos de corridas. Na oitava etapa, em setembro no Rio Grande do Sul, Gabriel Casagrande chegará a 10 anos na Stock Car. Lucas Foresti também alcançará uma década, em novembro, na etapa de Brasília.

Programação

No sábado (1), define-se a classificação para o grid, às 13h. No domingo (2), a primeira prova tem largada às 11h40 e a segunda, às 12h20. As corridas têm transmissão ao vivo pelo canal do Estadão no YouTube, Band e SporTV3.