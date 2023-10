Daniel Serra supera Felipe Fraga e vence corrida 1 da Stock Car em Velocitta

Daniel Serra levou a primeira corrida da Stock Car na décima etapa, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste domingo, dia 29. Foi a 24ª vitória na carreira do piloto, e a terceira neste ano. Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Felipe Baptista (KTF Sports) fecharam o pódio.

Antes mesmo de a prova começar, a equipe Hot Car já teve uma frustração. Gaetano Di Mauro não arrancou para a largada. O carro número #11 apresentou falhas que deixaram o piloto fora do começo da corrida 1. No sábado, Gaetano chegou a disputar a pole e teve um de seus melhores resultados em classificatórios na temporada, com o terceiro lugar no grid. A jornada para isso foi de superação, já que ele pegou a pista molhada no Q1 e foi um dos poucos no seu grupo que conseguiu avançar ao Q2. O problema elétrico foi resolvido faltando ainda 20 minutos para o fim da corrida 1. O carro foi para a pista faltando 12 minutos para o final da prova, mas já pensando na segunda metade da etapa.

Nos primeiros minutos, Felipe Fraga buscou distanciar-se de Daniel Serra. Apesar de ser o piloto com mais poles na temporada, Fraga perdeu as corridas nas outras duas vezes que largou na frente, em Cascavel (PR) e em Buenos Aires. Mais atrás, Felipe Baptista (KTF Racing), ganhou a posição de Julio Campos (Lubrax Podium), que também foi superado por Ricardo Maurício (Eurofarma).

Faltando 17 minutos para o término da corrida, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) parou, seguido por Fraga. O piloto da Blau levou 43s632 nos boxes e voltou a frente do adversário. Líder do campeonato, Casagrande manteve cautela para tentar ultrapassar Fraga depois da parada.

Para garantir a liderança na corrida, Fraga tinha que torcer para que a parada de Daniel Serra o atrasasse. Enquanto isso, o campeão de 2016 ganhava posições, com três carros de distância para Casagrande. A parada de Serra foi a 11 minutos do fim da prova e levou 44s253, voltando pouco a frente de Fraga, mas o suficiente para tomar a liderança definitiva.

A caça de Fraga por Serra ficou mais dramática quando Casagrande aproximou-se. O fluxo foi quebrado por um toque de Guilherme Salas (KTF Sports), na saída dos boxes, com Ricardo Zonta (RCM), que vinha na primeira curva. Isso obrigou a entrada do safety car. O carro #85 teve vazamento de água do radiador, enquanto o #10 quebrou a suspensão traseira. Ambos ficaram fora da segunda prova. A direção de prova excluiu Salas da prova, o que tira os possíveis pontos do piloto nesta prova.

A relargada aconteceu faltando um minuto e meio para o fim do cronômetro. O pelotão seguia puxado por Daniel Serra, depois porFelipe Fraga e Gabriel Casagrande. Mais atrás, Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Ricardo Maurício buscaram avançar em busca de largar na frente na corrida 2. Rubens Barrichello (Mobil Full Time) e Cacá Bueno (KTF Sports) também queriam largar na primeira posição da segunda prova. Gabriel Casagrande ainda perdeu o lugar no pódio para Felipe Baptista e terminou em quarto.

Resultado da corrida 1 em Velocitta