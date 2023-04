Stock Car anuncia corrida em Buenos Aires para outubro e reforça ‘aliança’ com argentinos

A Stock Car decidiu ficar ainda mais perto do automobilismo argentino. Após iniciar parceria em outubro do ano passado e passar a contar com pilotos do país vizinho em seu grid, a principal competição do automobilismo brasileiro confirmou nesta quarta-feira que vai realizar uma etapa da temporada atual em Buenos Aires. A corrida argentina da Stock Car será disputada no dia 8 de outubro, no Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

A prova vai fortalecer a aproximação que passou a ser mais intensa no ano passado, quando a Vicar, empresa que promove a Stock Car, outras provas de turismo no Brasil e a Fórmula 4, acertou parceria e virou sócia da TCR South America, que realiza corridas no país vizinho. Agora a companhia brasileira fechou acordo com a Tango Motorsports, que realiza a Super TC2000, uma das principais categorias de turismo na Argentina.

“Estamos muito felizes com esta parceria e sinergia entre Vicar e Tango. É algo que vai além das empresas, é uma união entre o automobilismo brasileiro e o argentino. Acredito que juntos somos muito mais fortes e que teremos muitas coisas para fazer no futuro”, afirmou Fernando Julianelli, CEO da Vicar, sem dar detalhes sobre seus planos para o futuro.

Argentina receberá etapa da Stock Car em outubro. Foto: Wilton Junior/Estadão

O argentino Alejandro Levy, principal responsável pela Tango Motorsports, também exaltou a parceria. “Para nós, temos orgulho de que TC2000 correrá conjuntamente com a Stock Car. Ter uma aliança entre estas duas categorias após tantos anos é um prêmio de esforço e pela continuidade de ambos os campeonatos. Essa sinergia entre automobilismo brasileiro e argentino será importante para a projeção de pilotos e equipes e todos que estão ao redor das duas categorias”, declarou.

Levy disse que uma futura corrida da TC2000 no Brasil está nos planos para 2024, ainda sem data. E deu as boas-vindas aos pilotos e equipes brasileiros. “Vamos trabalhar forte para recebê-los da melhor forma possível para desfrutarem de sua estada na Argentina e vamos planejar nossa visita ao Brasil. Que essa relação dure muitos anos!”

APRENDIZADO

Julianelli destacou os aprendizados que a Stock Car terá com a maior proximidade com os argentinos e falou em ter “maiores pontos de contato e sinergia” entre os dois países. Ele indicou que o campeonato poderá contar futuramente com uma corrida de convidados com mais argentinos.

“Estando mais próximos, temos muito a aprender um com o outro”, comentou. “Todo mundo sabe que temos no Brasil grandes desafios, diferente dos argentinos. Lá eles têm muitas pistas. Aqui temos escassez de autódromos. No futuro, podemos ir para o Autódromo Termas de Río Hondo, além de outras pistas muito boas que a Argentina pode proporcionar.”

Ele indicou que a prova brasileiro em Buenos Aires já deixará um “legado” para os argentinos. “O Autódromo Oscar Gálvez vai ser recapeado para receber o evento, o que será um legado para o automobilismo argentino.” E afirmou ainda que a Vicar vai bancar os custos de logística para a viagem das equipes para a capital argentina. “Para a nossa logística, não será um grande desafio. Já temos um alinhamento com as equipes. Do ponto de vista comercial, vamos criar um incentivo muito grande para as empresas que patrocinam a Stock Car.”

RETORNO À ARGENTINA

A corrida agendada para outubro marcará o retorno da Stock Car em solo argentino após seis anos. A última vez que uma etapa foi disputada no país vizinho foi em 2017, com triunfos de Felipe Fraga e Rubens Barrichello, que celebrou esta volta. “Quero dizer que estou feliz de participar deste momento de união. Fui muito feliz correndo na Argentina, onde aprendi e me diverti muito. Teremos que trabalhar sempre para ter esta união”, disse o piloto.

A ligação entre os dois países ficou mais visível no ano passado, quando o argentino Matías Rossi se destacou ao longo da temporada e até brigou pelo título, até a última corrida, somando pódios e vitórias. Foi a terceira temporada de “El Misil”, como é chamado, na competição brasileira.

“É muita alegria poder correr uma prova da Stock Car na Argentina. Será uma oportunidade para mostrar toda a paixão que temos na Argentina pelo automobilismo. Estou muito feliz por esta aliança e estou ansioso pela corrida, em outubro”, comentou o piloto argentino.