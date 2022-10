Stock Car define candidatos ao título neste fim de semana com quatro corridas em Goiânia

É a grande chance. As etapas 10 e 11 da Stock Car serão disputadas neste fim de semana, em Goiânia, e definem os pilotos que disputarão o título na última etapa do ano, marcada para 11 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Até lá, a disputa entre Gabriel Casagrande, Daniel Serra, Rubens Barrichello e Matías Rossi deve estar afunilada.

Este fim de semana tem um elemento especial. Dos 168 pontos em disputa, 112 saem daqui. Por causa disso, serão dois layouts no circuito. No sábado, um traçado misto, enquanto no domingo as corridas serão disputada no anel externo, que é um traçado mais veloz do Autódromo Ayrton Senna. Assim, Goiânia receberá em um único fim de semana um total de quatro corridas, sendo duas no sábado e duas no domingo.

Quatro pilotos se destacam na competição até aqui. O atual campeão Gabriel Casagrande é o líder da categoria, com 259 pontos, e é seguido por Daniel Serra (241), Rubens Barrichello (239) e Matías Rossi (236). Barrichello, inclusive, completa 10 anos de Stock Car nesta sexta-feira e pretende brigar pelo seu segundo título.

Argentino Matías Rossi está na disputa do título da Stock Foto: Duda Bairros/ Vicar

Além da grande pontuação prevista para o fim de semana, a prova de domingo também traz outro fator importante na definição de quem disputará o título. Após a prova, haverá o descarte obrigatório dos quatro piores resultados da temporada e, aí sim, será possível saber quais pilotos estarão vivos na última disputa. Matematicamente, 10 ainda têm chances de título.

“Cara, eu acho que a Stock Car é muito isso. Temos um tempo bem curto de treino, temos que nos adaptar o mais rápido possível. Acho que todos os pilotos buscam isso. É um desafio gigante. Sabemos que tem muitos pontos em jogo, muita corrida no fim de semana e que muita coisa pode acontecer. Temos de usar bem a cabeça, cuidar do carro, fugir de pancada, porque pode acontecer de perder muito ponto com isso. É o desafio que a gente gosta. Quem gosta de corrida, gosta de emoção”, avaliou Gaetano di Mauro, um dos pilotos com chance de título.

As corridas de sábado estão marcadas para às 14h10 e 14h45. No domingo, os pilotos entram no circuito às 13h10 e 13h45. As provas serão mostradas ao vivo pelo Estadão, Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport e canal da Revista Capital Econômico.