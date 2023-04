Stock Car desembarca em Interlagos com ‘reis’ do Autódromo em posições antagônicas

A Stock Car segue para a segunda etapa neste final de semana. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe mais uma vez a maior modalidade do automobilismo brasileiro, com as corridas neste domingo (23), a partir das 12h10.

O campeonato vem de uma primeira etapa histórica. Três recordes foram quebrados no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia, nas corridas que foram vencidas por Daniel Serra (Eurofarma RC) e Thiago Camilo (Ipiranga Racing). O piloto do carro 16 havia passado a temporada 2022 sem vitórias e pôde dedicar a quebra da seca ao tio, Sérgio Ruas Camilo, morto em março. Serra e Camilo ocupam a liderança e vice-liderança da tabela, com 43 e 39 pontos, respectivamente.

Thiago Camilo é o vice-líder do campeonato e quer abrir vantagem na ponta. Foto: Duda Bairros/ Vicar

Os reis de Interlagos

O vice-líder Thiago Camilo é o maior vencedor de Interlagos, empatado com Cacá Bueno. Cada um subiu no topo do pódio sete vezes. Ricardo Maurício, que fez dobradinha com Camilo na corrida 2 em Goiânia, tem seis vitórias e vem forte para a segunda etapa.

“Esperamos que nosso carro esteja competitivo neste final de semana”, projeta Ricardo Maurício, em conversa com o Estadão. Uma mudança no carro é a utilização da asa de 2022, mas com os pneus Hankook, aderidos em 2023. A asa nova será retomada, com reforço, na etapa de Tarumã, em Viamão (RS).

Além dos números na pista, Ricardo Maurício é o piloto com mais pódios na Stock Car, com 86. O tricampeão está junto de Daniel Serra (também com três títulos) numa espécie de “dream team” da RC Eurofarma. Ricardo Maurício está junto do líder Daniel Serra. Apesar da disputa na ponta, Maurício garante o espírito de equipe: “Sempre tive bons relacionamentos com meus companheiros de equipe. Acho que temos que tratar de uma forma profissional. Cada um faz os seus objetivos. Entendo que ele (Daniel Serra) tem uma carreira espetacular. E todos estamos trabalhando focados em ter vitórias para a equipe”.

A expectativa para Interlagos é pelo mesmo equilíbrio que se viu em Goiânia. Na primeira etapa, 18 carros ficaram separados por menos de meio segundo. Agora, quem manteve as mudanças de pneus e aerodinâmica vai testá-las na curva no ponto que concentra a frenagem mais forte de todo o calendário da temporada, o S do Senna.

A curva mais famosa do principal circuito do país tem a primeira parte contornada a cerca de 75 km/h. O ponto imediato anterior é a reta, em que é possível chegar a 240 km/h. A frenagem dura cerca de cinco segundos, e o carro percorre aproximadamente 200 metros para que seja feita esta redução de 165 km/h.

Novas marcas

Os recordes seguem nesta etapa. Agora, porém, o próprio autódromo inicia uma nova marca. Interlagos vai atingir 150 largadas da Stock Car em 2023. Atualmente, são 146. Como há mais provas previstas, em 9 de julho, o número será estabelecido.

Já Allam Khodair, da Blau Motorsport, chegará a um grupo seleto - os que têm 300 largadas. O ‘Japonês Voador’ se junta a Cacá Bueno (334 largadas), Thiago Camillo (321), além de Ingo Hoffmann (332).

Em 2022, teve título em São Paulo

Na temporada passada, Interlagos foi palco de três etapas. Na última, Rubens Barrichello, Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Matías Rossi chegaram com chances de título. Melhor para Rubinho que se sagrou campeão. Ele ainda se tornou o mais velho campeão da Stock Car, aos 50 anos, 6 meses e 18 dias.

Foi na última etapa que Felipe Baptista (KTF Sports) chamou atenção. Ele largou na pole e teve a primeira vitória na categoria. Em 2023, depois de Goiânia, Baptista é o 17º, com 14 pontos.

A pista não teve vencedor repetido em 2022. Além de Baptista, os primeiros lugares ficaram com Gabriel Casagrande, Enzo Elias, Matías Rossi, Felipe Fraga e Ricardo Maurício.

Programação

No sábado (22), define-se a classificação para o grid, às 14h20. No domingo (23), a primeira prova tem largada às 12h10 e a segunda, às 12h50. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.