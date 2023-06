Stock Car em Cascavel (PR): horário e onde assistir

A Stock Car volta a acelerar no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR), neste domingo, 18. A rodada dupla está marcada para começar às 11h.

Felipe Fraga, da Blau Motorsport, fez a pole no sábado. Foi a primeira dele no retorno à modalidade. No Q3, ele superou o tricampeão Daniel Serra (Eurofarma), Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel), Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e César Ramos (Ipiranga Racing). O líder Thiago Camilo vai sair da nona posição.

Felipe Fraga larga na ponta neste domingo, 18. Foto: Duda Bairros/Stock Car

Na temporada de 2022, o Autódromo Zilmar Beux ficou fora do circuito da modalidade. Após reformas, ele foi reintegrado. A primeira dificuldade já se apresentou na quinta-feira, 15, quando equipes e pilotos ficaram em São Paulo depois do Aeroporto de Cascavel fechar por chuva forte e neblina. As adaptações variaram e teve quem pegou jatinho, novos voos ou mudou o destino, indo para Foz do Iguaçu ou Maringá e depois para o município da etapa.

A Stock Car chega a quarta etapa com a liderança de Thiago Camilo (Ipiranga Racing), com 99 pontos. Atrás dele, estão Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel), com 97; Rubens Barrichello (Full Time), com 79; César Ramos (Ipiranga Racing), com 77 e Ricardo Maurício (Eurofarma), com 73.

ONDE ASSISTIR

Streaming - canal da Stock Car no YouTube.

Continua após a publicidade

TV - Band (TV aberta) e SporTV (TV fechada)