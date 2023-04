Stock Car em Interlagos: horário e onde assistir à corrida

A Stock Car está de volta à Interlagos. A segunda etapa da temporada ocorre neste domingo, 23. A primeira corrida será às 12h10, seguida pela segunda prova às 12h50.

Gabriel Casagrande fez a pole, no sábado, e larga na ponta para a etapa 2. Foi a primeira pole do piloto da A.Mattheis Vogel na temporada, com 1m41s009. Essa é a sétima na carreira de Casagrande, sendo que quatro foram em Interlagos. Foi neste autódromo que ele também levou o título da temporada em 2021.

Gabriel Casagrande cravou a pole position da etapa de Interlagos da Stock Car. Foto: Duda Bairros

O piloto do carro número 83 foi seguido no Q3 por Rubens Barrichello (Full Time), Cesar Ramos (Ipiranga Racing), Bruno Baptista (RCM), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e Denis Navarro (Cavaleiro Sports).

Os maiores vencedores do autódromo são Thiago Camilo (Ipiranga Racing) e Cacá Bueno (KTF Sports). Cada um subiu no topo do pódio sete vezes. Ricardo Maurício, tem seis vitórias.

Nenhum deles, porém, larga no top 6. Thiago Camillo, que é vice-líder do campeonato, sai em 10º. Já Ricardo Maurício, terceiro no torneio, larga em 13º. O pior desempenho entre os três na classificatória foi de Cacá Bueno. O piloto, que já ficou entre as últimas posições em Goiânia, vai sair em 29º.

ONDE ASSISTIR

Ambas corridas serão exibidas nos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube, na Band (TV Aberta), e no SporTV (TV Fechada)