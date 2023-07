Stock Car em Interlagos: horário e onde assistir

A Stock Car acelera no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo, 9. É a quinta etapa da temporada, que promete uma corrida interessante, já que os líderes, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo e César Ramos, estão no meio do pelotão.

Argentini Matías Rossi fará a pole pela primeira vez na Stock Car Foto: Duda Bairros

Matías Rossi fez a pole no sábado. Ele dominou o treino classificatório com maestria, do Q1 ao Q3. É a primeira vez do argentino largando na ponta em quatro anos na modalidade. Outro destaque do sábado foi o ímpeto de pilotos da nova geração, como Enzo Elias, Felipe Baptista e Bruno Baptista, que alcançaram o top-6.

Stock Car em Interlagos