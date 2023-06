Stock Car em Interlagos: ingressos estão à venda a partir de R$ 25

A Stock Car volta a Interlagos em 8 e 9 julho. Será a segunda etapa no autódromo mais famoso do Brasil neste ano e a quinta da temporada 2023. A venda de ingressos já começou com preços que variam de R$ 25 a R$ 100, além de combo de quatro ingressos por R$ 260.

São dois os setores com entradas disponíveis para venda. A arquibancada descoberta fica em frente à reta principal, com visão para o centro do circuito e tem área de convivência com praça de alimentação. A meia-entrada custa R$ 25. A inteira, R$ 50.

Os ingressos para arquibancadas cobertas estão disponíveis para três áreas. A Arquibancada M, posicionada na frente dos boxes 8 ao 23, com vista da reta principal e início do S do Senna; Arquibancada Pit-Stop, diante dos boxes 3 ao 8, com vista da reta principal e grid de largada; e Arquibancada Tribuna, posicionada diante da torre, com vista parcial do miolo da pista e reta principal. Essas custam R$ 50 (meia-entrada) ou R$ 100 (inteira, valor especial de férias).

Valores para a segunda etapa da Stcok Car no Autódromo de Interlagos em 2023 têm preço especial de férias. Foto: Vans Bumbeers/Stock Car

Também para arquibancadas cobertas, há um combo de quatro ingressos individuais com preço promocional de R$ 260.

Entre 8 e 9 de julho, Interlagos também recebe a programação da segunda rodada do BRB Fórmula 4 Brasil e a terceira jornada da Copa Shell Hyundai HB20. Os ingressos contemplam os dois dias de provas.

Stock Car em Interlagos

Arquibancada descoberta - R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira)

R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira) Arquibancada coberta - R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira)

R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira) Combo família (arquibancada coberta) - R$ 260 (válido para quatro ingressos)

R$ 260 (válido para quatro ingressos) Onde comprar - as vendas são exclusivas aqui. Nos dias 8 e 9 de julho, haverá venda no local, a depender da disponibilidade de ingressos

Disputa pelo título

Depois de cinco etapas, a Stock Car já tem candidatos fortes ao título da temporada. O líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) tem duas vitórias e mais dois pódios. Vice-líder, Thiago Camilo (Ipiranga Racing) também venceu duas. O atual campeão, Rubens Barrichello (Mobil Full Time) venceu uma em Tarumã e mostrou que ainda quer brigar por mais. A dupla da Eurofarma, Daniel Serra e Ricardo Maurício, também briga na ponta. Serra tem duas vitórias, e Maurício, dois pódios.

Os treinos da Stock Car em Interlagos começam em 7 de julho. No dia 8 (sábado), acontece a classificatória que define o grid para a primeira corrida da rodada dupla de domingo.