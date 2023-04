Stock Car em Interlagos tem destaque para Gabriel Casagrande e regularidade de Ricardo Maurício

Gabriel Casagrande correu sem erros na etapa 2 da Stock Car 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O piloto da A.Mattheis Vogel fez a pole, no sábado, e aproveitou a posição para ter a vitória na corrida 1.

O dono do carro 83 ficou em sétimo na corrida 2, garantindo pontuação. Ele foi eleito Man of the Race e levou também o troféu de volta mais rápida. Essa foi a terceira vitória de Casagrande em Interlagos, onde foi campeão na temporada 2021.

“Estou feliz em voltar a vencer, voltar ao pódio. O carro está sensacional. Consegui poupar na primeira corrida e marcar bons pontos na segunda. Fomos de 10º para o segundo lugar do campeonato”, declarou após levantar os três troféus conquistados no domingo.

Casagrande considera que pode estar em condição de disputar o título da temporada novamente. Depois de ser campeão há dois anos, ele ficou em terceiro em 2022, quando chegou com chances de título até a última etapa. “Voltamos ao ritmo de 2021″, analisou.

Para ele, o destaque da primeira prova foi a parada nos boxes. “Foi bem tensa. Depois tivemos um safety car que aproximou o pelotão. O Cesar Ramos perdeu tempo no pit stop. Foi onde tive mais tranquilidade e só administrar a diferença de 3,5 segundos e ganhar”, avaliou. “Já na corrida 2, tem gente que não aprende. Continuam batendo até não poder mais. O carro entortou um pouco, mas continuei a corrida assim. Estamos contra outros 30 que querem nos ultrapassar, mas fugir dos acidentes foi diferencial para ter a boa pontuação”, concluiu, sobre a segunda prova, marcada por incidentes.

Seguindo o líder

A etapa 2 da Stock Car 2023 mostrou a consistência de Ricardo Maurício. O piloto da Eurofarma ainda não havia vencido nesta temporada, mas os bons desempenhos em Goiânia lhe garantiam o terceiro lugar. Com a regularidade neste domingo, no Autódromo de Interlagos, e a vitória da corrida 2, ele assumiu a liderança do campeonato.

“Estava embolado. Todo mundo muito próximo. Nosso carro não estava performando tão bem. Na saída do box aberto hoje, já estava melhor. O Meinha (comandante da equipe) faz um carro sempre competitivo. Tive sorte em decidir abastecer antes, fazer boas ultrapassagens e sair bem para a segunda prova”, avaliou o novo líder do campeonato.

Volta por cima em Interlagos

Saindo em quarto na corrida dois, Gaetano Di Mauro (Hot Car) conseguiu o primeiro pódio em Interlagos desde um forte acidente, em 2021. Na ocasião, ele “decolou” e bateu de frente com o muro na reta principal da penúltima volta. Neste domingo, porém, após uma corrida 1 com boas ultrapassagens, ele retornou ao pódio.

O piloto de 26 anos ficou em quinto na primeira prova. Na segunda, quase perdeu o pódio, enquanto estava em terceiro, por ter sido ultrapassado por Rafael Suzuki (Pole Motorsport). Quem chegou em segundo foi Julio Campos, mas o piloto da Lubrax teve uma punição que o tirou do pódio e levou Gaetano ao terceiro lugar.

“Desde meu acidente, não consegui fazer nenhum resultado aqui. Agora poder vir ao pódio me deixa muito feliz. temos um carro muito competitivo, conseguindo um quinto e um terceiro lugar. É muito bom para o campeonato. Agora é trabalhar bastante para chegarmos lá na frente”, comemorou.

A Stock Car segue com a próxima etapa em 21 de maio. As provas serão no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS).

Classificação do campeonato

1. Ricardo Maurício (Eurofarma), 69 pontos

2. Gabriel Casagrande (A. Mattheis Vogel), 64

3. Bruno Baptista (RCM), 60

4. Daniel Serra (Eurofarma), 53

5. Cesar Ramos (Ipiranga Racing), 53

6. Gaetano Di Mauro (Hot Car), 52

7. Rubens Barrichello (Full Time), 51

8.Thiago Camilo, 47

9. Felipe Fraga, 41

10. Denis Navarro, 48