Stock Car em Tarumã: horário e onde assistir à corrida

A Stock Car volta a acelerar no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), neste domingo, 21. A corrida 1 será às 12h40, seguida pela segunda, às 13h20.

Thiago Camilo fez a pole no sábado, aproveitando o bom equilíbrio do carro da Ipiranga Racing na pista traiçoeira de Tarumã. Foi a 28ª pole do piloto na Stock Car. No Q3, ele superou Daniel Serra, Julio Campos, Felipe Fraga, Gabriel Casagrande e Cacá Bueno.

Tarumã volta a receber uma corrida de Stock Car depois de quase seis anos. O autódromo foi removido da temporada da modalidade em 2018, por não cumprir condições de segurança. Depois de reformas nas zebras, barreiras de pneus e áreas de escape, o circuito pôde ser reintegrado ao calenário.

Thiago Camillo faz a pole em Tarumã Foto: Duda Bairros/Stock Car

ONDE ASSISTIR

Streaming - canal da Stock Car no YouTube

TV - Band (aberta) SporTV 3 (fechada)