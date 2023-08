Stock Car revela casos de febre maculosa após etapa em Mogi Guaçu e alerta para possíveis contágios

A Vicar, entidade que organiza e promove a Stock Car, e a administração do Autódromo Velocitta, emitiram um comunicado nesta quinta-feira informando que foram detectados dois casos de febre maculosa em pessoas que estiveram presentes durante a 6ª etapa da competição, realizada em Mogi Guaçu no último final de semana.

De acordo com as organizações, a montagem do evento, que ocorreu entre os dias 4 e 6 deste mês, começou no dia 28 de julho e contou com provas da Fórmula 4 e da Copa HB20. Segundo o comunicado, todos os protocolos sanitários foram adotados corretamente para melhor realização possível das corridas.

Através do Dr. Dino Altmann, diretor-médico da Stock Car, o comunicado ainda faz um alerta sobre as consequências da febre maculosa e orienta a todos os envolvidos no evento que tiverem suspeita, mesmo sem apresentar os sintomas, a procurar uma ajuda médica imediatamente. A doença é causada pelo carrapato-estrela e pode ser transmitida por animais e humanos.

Stock Car desembarcou em Mogi Guaçu no fim de semana passado. Foto: Duda Bairros/ Vicar

A identidade e os respectivos estados de saúde das pessoas com os casos confirmados não foram divulgados. Apenas que ambas apresentaram os sintomas e procuraram auxílio médico.

Confira, abaixo, o comunicado oficial emitido pela Vicar e pela administração do Autódromo Velocitta

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, referência mantida pela Organização Pan-Americana de Saúde, a febre maculosa é causada pelo carrapato-estrela e pode ser transmitida entre humanos e animais. De acordo com o Dr. Dino Altmann, diretor-médico da Stock Car, todos que suspeitarem ter sido picados por carrapatos durante o período citado acima devem dirigir-se a um centro médico para exames de prevenção, mesmo sem apresentar sintomas (listados abaixo).

A Vicar e a administração do Autódromo Velocitta já iniciaram uma campanha de alerta a todos que estiveram presentes ou trabalharam no evento.

Também reforçam a recomendação de que, caso haja suspeita de qualquer contato com carrapatos, mesmo sem a identificação de picadas, sejam procurados imediatamente os serviços médicos competentes.

As duas pessoas que apresentaram sintomas de infecção foram imediatamente orientadas a procurar assistência médica e estão seguindo os protocolos necessários.

Principais sintomas da febre maculosa

febre alta

dor de cabeça

dor em todo o corpo, em especial na região dos olhos

náuseas e vômitos

diarreia

desânimo

dor abdominal

perda do apetite

confusão mental

mal-estar

inchaço das pernas e pés

icterícia (pele amarelada)

erupções cutâneas avermelhadas e irritações, que podem ter pequenos e leves sangramentos em lugares como a palma das mãos e a sola dos pés.

A Vicar e a administração do Autódromo Velocitta seguirão monitorando eventuais casos de febre maculosa originados no evento acima citado, orientando possíveis infectados a procurar atendimento médico imediatamente.