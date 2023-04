Stock Car: Gabriel Casagrande faz a pole e larga na frente em Interlagos

Gabriel Casagrande sabe os atalhos do Autódromo de Interlagos: ele fez a pole e larga na ponta para a etapa 2 da Stock Car 2023, neste domingo (23). Pela primeira vez no ano e sétima na carreira, o piloto da A.Mattheis Vogel sai da ponta, sendo que quatro dessas foram no circuito paulistano. Neste autódromo, inclusive, ele levou o título de 2021.

“Aqui é ainda mais especial. Muita coisa boa foi vivida aqui. Tenho excelentes memórias de Interlagos. Temos um carro fenomenal, para brigar por pole. Vamos continuar no mesmo pique para sair com a vitória amanhã, que é nossa meta”, falou ao final da classificatória.

Gabriel Casagrande em ação no circuito de Interlagos, onde conquistou a pole do fim de semana da Stock Car. Foto: Duda Bairros

O piloto do carro número 83 foi seguido no Q3 por Rubens Barrichello (Fulltime), Cesar Ramos (Ipiranga Racing), Bruno Baptista (RCM), Gaetano Di Mauro (Hot Car) e Denis Navarro (Cavaleiro Sports).

Líderes ficaram para trás

O líder do campeonato, Daniel Serra (Eufofarma) não chegou ao Q3. Ele vai largar em 10º na corrida desde domingo.

Thiago Camillo (Ipiranga Racing) e Ricardo Maurício (Euforarma), vice-líder e terceiro lugar do campeonato, respectivamente, também pararam no Q2. Camilo vai largar em 12º. Logo atrás, vem Ricardo Maurício.

Continua após a publicidade

Estreante chegou perto

O substituto de Nelson Piquet Jr., Rafa Martins (Crown Racing) chegou perto do Q3. Apesar de ter ficado em 11º, Martins ficou a pouco mais de um décimo do tempo de corte para a disputa da pole.

Bater na trave não tirou a alegria do estreante. “Não rolou Q3, mas estou muito feliz. Até semana passada, eu não sabia que ia correr. E fazer um Q2, quase o Q3.Estou muito feliz”, comemorou.

Rafa Martins contou que recebeu, depois de confirmar a posição, os parabéns do titular Nelson Piquet Jr, que está na Espanha para a rodada inaugural do European Le Mans Series. “Ele disse: ‘acho que vou ficar na Europa e você assume meu lugar’”, brincou Rafa, aos risos.

Programação

No domingo (23), a primeira prova tem largada às 12h10 e a segunda, às 12h50. As corridas têm transmissão ao vivo na internet pelos canais do Estadão e da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.

Continua após a publicidade

Grid de largada

1. Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)

2. Rubens Barrichello (Fulltime)

3. Cesar Ramos (Ipiranga Racing)

4. Bruno Baptista (RCM)

5. Gaetano Di Mauro (Hot Car)

6. Denis Navarro (Cavaleiro Sports)

Continua após a publicidade

7. Enzo Elias (Crown Racing)

8. Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel)

9. Guilherme Salas (KTF Sports)

10. Daniel Serra (Eurofarma)

11. Rafa Martins (Crown Racing)

12. Tiago Camillo (Ipiranga Racing)

13. Ricardo Maurício (Eurofarma)

Continua após a publicidade

14. Felipe Fraga (Blau Motorsport)

15. Allam Khodair (Blau Motorsport)