Stock Car: Matías Rossi lidera nas ultrapassagens e quer somar pontos importantes no Velocitta

Matías Rossi, de 38 anos, vive um momento especial na Stock Car. Ele é o terceiro colocado do campeonato, atrás de Daniel Serra e Gabriel Casagrande, mas vem em crescimento na competição. Ele é o piloto que mais fez ultrapassagens até agora na temporada.

A corrida deste fim de semana, no autódromo Velocitta, tem um significado importante para o argentino. É motivo para pensar em subir ainda mais no campeonato, já que, no ano passado, essa foi a primeira prova em que ele subiu no pódio e, neste ano, foi também onde conquistou uma vitória.

“Tenho um sentimento muito lindo por essa pista. É muito linda, muito técnica, então tenho muitas expectativas para esse fim de semana. Temos que seguir trabalhando desse jeito para seguir somando pontos para o campeonato”, disse.

Matías Rossi, piloto argentino que se destaca na Stock Car com o carro de número 117

Segundo Rossi, a grande questão da Stock não é sempre sair vencedor, mas ter constância nas provas para poder somar pontos importantes - ou seja, se manter entre os primeiros é o que garante o sucesso e talvez o título no fim do campeonato.

“É difícil, na Stock Car, encontrar esse tipo de regularidade em todas as pistas. Mas estamos fazendo isso bem. Neste ano, estamos sendo regulares em circuitos rápidos, lentos, e isso nos faz somar esses pontos para o campeonato”, analisou.

Representante da equipe A.Mattheis/Vogel, Matías Rossi tem em Gabriel Casagrande, seu companheiro, um rival. A distância entre os dois é de 35 pontos, com Casagrande liderando o campeonato. Entre eles, há Daniel Serra, que está a 13 pontos de Rossi, na segunda posição.

“A equipe é extraordinária e está trabalhando muito bem. Trabalhar com o Gabriel é muito bom, porque é um piloto muito rápido e que trabalha bem internamente, em equipe, de forma aberta. É muito bom porque podemos comparar os dados e atuar juntos”, contou.

A classificação para a prova da Stock Car está marcada para este sábado, às 13h30. A primeira corrida acontece no dia seguinte, às 13h10, e a segunda às 13h45. O evento será transmitido pelo Estadão, além de Band, SporTV, YouTube e Facebook da categoria, Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e o canal da Revista Capital Econômico.