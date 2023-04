Thiago Camilo se torna o maior vencedor do grid da Stock Car 2023

Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, foi o vencedor da corrida 2 da primeira etapa da Stock Car 2023. Ele aproveitou a largada em quinto e assumiu a ponta até o final. Com a vitória, Camilo se tornou o piloto com mais vitórias entre os integrantes do grid, com 38.

A corrida foi marcada por uma boa disputa entre Ricardo Maurício, que foi vice, Rubens Barrichello, Cesar Ramos e Felipe Fraga. Melhor para o atual campeão que aproveitou do push e garantiu o pódio.

A vitória de Camilo tem um simbolismo forte para o piloto. Ele passou a temporada 2022 sem vitórias. A última vez que ele havia vencido foi em 12 de dezembro de 2021, na corrida 1 da última etapa daquele ano, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além disso, deixou o número 21, tradicional em 21 temporadas, para assumir o 16. É uma homenagem a Sérgio Ruas Camilo, tio, padrinho e incentivador de Thiago. O ex-piloto morreu em 18 de março, após um acidente de moto na BR-265, em Lavras (MG).

Rubens Barrichello travou duelo com Ricardo Maurício pela segunda posição da corrida 2 da etapa de Goiânia. Foto: Reprodução

A corrida

Thiago Camilo foi inteligente na parada nos boxes e conseguiu assumir a ponta na volta. A partir de então, ele apenas manteve a vantagem dos adversários até confirmar a vitória. A disputa maior ficou para completar o Top-3. Ricardo Maurício, que foi vice, foi seguido por Rubens Barrichello. Marcos Gomes e Felipe Fraga chegaram a brigar pelo pódio. Apesar da proximidade dos carros, Ricardo Maurício conseguiu escapar, e Rubinho foi estratégico com o push para deixar Ramos e Maurício para trás.

Logo no início, Felipe Massa, da Lubrax Podium, teve problemas com o carro. Ele chegou a pilotar com o capô levantado e teve de deixar a disputa. O piloto ainda voltou na última volta, mas sem condições de nada. O estreante Enzo Elias, da Crown Racing, também saiu da corrida. O campeão de 2021, Gabriel Casagrande, teve o pneu furado no final da prova e não completou o circuito.

Felipe Massa teve problemas no início da segunda prova do dia e precisou abandonar a corrida. Foto: Reprodução

O campeonato

Daniel Serra, que venceu a corrida 1, foi eleito Man of The Race. Ele fez a volta mais rápida em Goiânia e lidera o campeonato com 43 pontos. O vencedor da corrida 2 tem 39 pontos. Fechando o Top-3 do campeonato, está Ricardo Maurício, com 34.

Daniel Serra elogiou a equipe. “É muito difícil sair de quinto, mas consegui vencer. O carro estava muito bom, conseguimos melhorar de ontem para hoje (domingo). A equipe fez um trabalho excepcional no pit-stop. Agora é comemorar”, disse. Há uma coincidência na vitória de Serra. Em 2017, quando ele foi campeão, a etapa de Goiânia também foi em 2 de abril, assim como neste domingo, e também foi vencida por ele.

Classificação do campeonato