Thiago Camilo vence corrida 1 na etapa de Tarumã da Stock Car

Thiago Camillo venceu a corrida 1 da Stock Car em Tarumã, neste domingo, 21. O piloto da Ipiranga Racing aproveitou a pole position conquistada no sábado e manteve a vantagem durante toda prova. Felipe Fraga, da Blau Motorsport, e Gabriel Casagrande, da A.Mattheis Vogel, completaram o pódio.

Foi a 39ª vitória de Camilo em 20 anos na Stock Car. Também foi a segunda nesta temporada, o primeiro piloto a vencer duas em 2023. O dono do carro número 16 mostrou que está forte para buscar o campeonato.

Thiago Camilo tinha a estratégia de acelerar, mesmo com maior gasto dos pneus vencer corrida 1. Para a segunda prova, o piloto espera apenas boas pontuações. Desde sábado, o domínio de Camilo foi forte em Tarumã, ficando na ponta no classificatório desde o Q2, fazendo a pole e mantendo a vantagem neste domingo na prova.

Thiago Camilo foi soberano na classificatória até o final da corrida 1 Foto: Marcelo Machado De Melo/Stock Car

A CORRIDA

A retomada de Tarumã na Stock Car prometia que os pontos de atenção da pista podiam ser fator de desequilíbrio. E as promesas foram cumpridas. A pista mais abrasiva causou mais desgaste aos pneus.

Não havia precedentes de como os pneus Hankook, que começaram a ser utilizados nesta temporada desempenhariam em Tarumã – etapa que retornou ao calendário depois de quase seis anos. Isso exigiu diferente estratégias. Felipe Baptista, da KTF, nem participou da primeira corrida. Ele e a equipe preferiram focar na segunda disputa devido aos pneus disponíveis.

“Desde Interlagos, estamos com problemas nos pneus. Lá usamos dois jogos para fazer as corridas. Para não prejudicar a estratégia ao longo da temporada, vamos usar apenas os pneus bons para a corrida dois. O carro estava muito bom, mas infelizmente pegamos os pneus com problema”, disse Felipe ainda antes da primeira largada.

Ricardo Zonta, da RCM, também sofreu. Ele foi aos boxes e trocou os pneus internos. Porém, já saiu da parada com o pneu traseiro externo furado. Ele retornaria no terceiro lugar, mas perdeu posições e chances de pontuação.

Situação semelhante afetou Ricardo Maurício, da Eurofarma. O líder do campeonato teve problemas na pressão do pneus. Ele chegou a parar no boxes e ter que conversar com um dos engenheiros da equipe. Daniel Serra, colega de equipe de Ricardo, também parou por pressão dos pneus.

“Furou o pneu. Foi algum problema na pressao dos pneus. Foi além do que estávamos calculando. Agora é tentar buscar o que ainda dá”, lamentou o “Meinha”, chefe da Eurofarma.

Lucas Kohl, da Hot Car, abandonou a corrida 1. O carro dele desligou no começo da prova e ele conseguiu ir no embalo até os boxes. O problema, porém, não se relacionou aos pneus.