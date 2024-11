Vai chover no GP de São Paulo de F1? Previsão do tempo indica corrida emocionante em Interlagos

A corrida principal do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 deve acontecer sob chuva neste domingo, às 14h (de Brasília). De acordo com a empresa Meteoblue, há 80% de chance de precipitação no horário da corrida. Entre 12h e 16h, a chuva deve atingir o autódromo com cerca de 9mm.

O Autódromo de Interlagos costuma proporcionar corridas emocionantes, com um cenário meteorológico diverso em relação aos demais palcos pelos quais passa a Fórmula 1 ao longo do ano. Neste fim de semana, este fator pode ser determinante para a disputa do título mundial, entre Max Verstappen, Lando Norris e Charles Leclerc.

Público na arquibancada do Autódromo de Interlagos no segundo dia de Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2024. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Entre 14h e 15h, a previsão aponta 80% de possibilidade de chuva na capital paulista. Na hora seguinte, a precipitação perde intensidade, mas ainda há chance de 75%. O vento também pode ser um fator relevante e pode alcançar 21 km/h. Ao longo da história, diversas corridas icônicas aconteceram em Interlagos com chuva. A vitória de Felipe Massa em 2008, o tri de Sebastian Vettel em 2012 e o show do então adolescente Max Verstappen em 2016 são exemplos disso.

Veja a programação do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2024

Sábado, 2/11

15h - Classificatório

Domingo, 3/11

