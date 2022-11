Verstappen aponta Mercedes ‘imbatível’ e reavalia estratégia de pneus para GP de São Paulo de F-1

Publicidade

Se Max Verstappen não gostava das corridas sprint antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, ganhou mais motivos após a atividade deste sábado no Autódromo de Interlagos. O campeão mundial não conseguiu manter um bom rendimento ao longo das 24 voltas e terá de largar da terceira posição na prova principal deste domingo, às 15h.

Após a corrida sprint, o bicampeão mundial apontou a degradação dos pneus como um dos principais motivos para o fraco desempenho. Max Verstappen também classificou a Mercedes, de George Russell e Lewis Hamilton, como imbatível, mas promete lutar por uma melhor colocação.

Leia também Russell admite surpresa com pole e primeira fila da Mercedes no GP de São Paulo

“De certa forma, foi muito mais difícil do que esperávamos. Eu não esperava ter tamanha degradação dos pneus. Então, mesmo usando os macios, não teríamos sido rápidos o suficiente. Estamos claramente lutando para manter os pneus inteiros. Isso é algo que precisamos tentar arrumar amanhã. Embora não haja muito o que fazer, não pode ficar pior do que isso. No momento, (a Mercedes) parece imbatível, mas vamos analisar tudo”, afirmou Max Verstappen.

Max Verstappen largará atrás de George Russell e Lewis Hamilton em Interlagos. Foto: Mauro Pimentel/ AFP

O chefe da escuderia Red Bull, Christian Horner, admitiu que a intensa degradação dos pneus não estava no script. Ele explicou que previamente à corrida sprint, a avaliação indicada que o composto macio não sobreviveria por muito tempo, mas na prova a condição foi a oposta e, mesmo com médios, Verstappen sofreu.

“Sentimos que o macio estava um pouco limitado em alcance, então tomamos a decisão de começar no médio; se pudéssemos sobreviver às primeiras 12 voltas, a segunda metade da corrida sprint se tornaria um pouco mais confortável”, iniciou Horner. “Tendo sobrevivido à primeira metade da corrida, acabamos em uma degradação pior do que o macio, e a Mercedes tinha um carro rápido hoje e simplesmente não conseguimos segurá-los. O pneu macio teria sido melhor para nós. Mas a vantagem é que levamos esse conjunto extra para a corrida de amanhã. O que desistimos hoje estrategicamente espero que possamos recuperar amanhã.”

Max Verstappen largará da terceira posição, atrás das Mercedes de George Russell, primeiro colocado, e Lewis Hamilton, segundo. Na pista, o clima promete esquentar com a possibilidade de nova reedição da disputa entre o holandês e o britânico heptacampeão mundial.