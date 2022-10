Verstappen admite que cogita se aposentar da Fórmula 1 em 2028: ‘Não me vejo pilotando até os 40′

Menos de dez dias após se sagrar bicampeão da Fórmula 1 aos 25 anos, Max Verstappen admitiu nesta terça-feira que cogita se aposentar da categoria em 2028. O piloto holandês garantiu que não pretende fazer uma carreira longa na principal categoria do automobilismo mundial.

“Estou me divertindo muito com o que estou fazendo agora e vou permanecer na F-1 por mais alguns anos. Tenho contrato até 2028. Depois disso, vai depender de como tudo estará, mas provavelmente vou tentar fazer algumas coisas diferentes, fora das corridas, porque é importante tentar coisas novas”, declarou o piloto entrevista ao canal Sky Sports.

O bicampeão tem contrato com a Red Bull até 2028, quando terá 31 anos. E afirmou que não pretende seguir os passos de pilotos como o espanhol Fernando Alonso, o mais experiente do grid atual, com 41 anos. “Eu não me vejo pilotando até os 40 anos porque também quero fazer outras coisas”, reforçou o holandês.

Max Verstappen, campeão da temporada 2022 da Fórmula 1, admite a possibilidade de se aposentar em 2022 das pistas. Foto: Toru Hanai/AP

Apesar disso, Verstappen deixou em aberto uma possível renovação de contrato com a equipe austríaca para além de 2028. “Eu gosto muito de fazer parte deste time por um longo período e espero ficar por aqui por um longo tempo”, afirmou.

No fim de semana, o holandês vai disputar o GP dos Estados Unidos já com status de bicampeão mundial. Isso porque ele assegurou a conquista na etapa passada, no Japão, faltando quatro provas para o fim do campeonato. A corrida em Austin será disputada às 16 horas (de Brasília), no domingo.