Verstappen minimiza chances de ser campeão em Cingapura e projeta título no Japão

Max Verstappen acredita que será “um tiro no escuro” para ele garantir o segundo título consecutivo da Fórmula 1 no GP de Cingapura deste fim de semana. O piloto da Red Bull voltou a dizer que está focado em “aproveitar o fim de semana”.

Verstappen chega ao circuito de Marina Bay Street com 116 pontos de vantagem sobre o rival mais próximo, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. É a primeira oportunidade do holandês se sagrar campeão na temporada 2022.

Para acabar com a disputa do título, após as 61 voltas previstas para domingo, Verstappen precisa superar Leclerc em 22 pontos, o companheiro de equipe Sergio Pérez por 13 e George Russell, da Mercedes, por seis.

Max Verstappen pode garantir o título já neste fim de semana. Foto: REUTERS/Edgar Su

Sobre a perspectiva de ser campeão com cinco corridas de antecedência, Verstappen disse: “Eu realmente não penso nisso. É um tiro bem longo. Só quero aproveitar o fim de semana e, claro, tentar vencê-lo.”

Perguntado se seria bom fazer liquidar a fatura mais cedo, o piloto acrescentou: “Acho que o Japão é mais legal. Além disso, preciso de muita sorte para isso acontecer aqui, então não conto muito com isso. Acho que (Suzuka será) minha primeira oportunidade de ganhar o título. Então, estou ansioso por Cingapura agora, mas também estou muito animado para a próxima semana.”

Verstappen elogiou os esforços da Red Bull ao longo de 2022, pois busca dar à equipe sua primeira vitória em Cingapura desde 2013 e aumentar suas 11 vitórias em 16 corridas até agora nesta temporada.

“Tem sido uma temporada muito especial e estou gostando muito, mas provavelmente vou aproveitar mais depois da temporada, olhando para trás”, disse Verstappen, que completa 25 anos nesta sexta-feira.

Enquanto Verstappen está a caminho de seu segundo título consecutivo, a Red Bull também parece pronta para vencer seu primeiro campeonato de construtores em nove anos, ao ter uma vantagem de 139 pontos sobre a Ferrari.