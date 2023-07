Verstappen compara sua Red Bull com foguete e cita quebra de recordes: ‘Inacreditável’

Max Verstappen sobrou no GP da Hungria e conquistou sua sétima vitória seguida, a oitava na atual temporada de Fórmula 1 com extrema facilidade. O holandês exaltou a potência de sua Red Bull, que não foi incomodada em nenhum momento durante toda a corrida.

“Que foguete inacreditável hoje. Foi muito agradável pilotar. Inacreditável. Parabéns rapazes. Todos podem ficar muito orgulhosos dessa conquista. Obrigada. Foi muito agradável de guiar. Inacreditável”, disse Verstappen ainda dentro se sua Red Bull.

A maior e única dificuldade do holandês na corrida foi na largada, quando disputou a liderança com Hamilton. O britânico não conseguiu acompanhar seu adversário, que o ultrapassou e disparou rumo à mais uma vitória.

Max Verstappen ficou empolgado com o comportamento da Red Bull neste domingo Foto: Denes Erdos / AP

“Finalmente tivemos uma largada realmente boa, então fiquei muito feliz com isso. Trabalhamos bastante nisso para realmente conseguir. Soube quando fiquei por dentro que aquela curva era minha. Só atrasei a freada, o carro estava pesado, então, felizmente, tudo funcionou. A partir daí, pude fazer a minha corrida. O carro estava muito, muito rápido”, disse.

Verstappen destacou o recorde de vitórias consecutivas da Red Bull, 12 no total, superando a McLaren de 1988, que tinha Ayrton Senna e Alain Prost como seus pilotos.

“Para a equipe, 12 em sequência é incrível. O que estamos vivendo nos últimos dois anos é inacreditável e tomara que possamos manter esse momento por um longo período. Sempre queremos ser melhores, mas um dia como hoje foi simplesmente perfeito”, afirmou.

Continua após a publicidade

PÉREZ COMEMORA

Terceiro lugar na Hungria, após largar em nono, Sérgio Pérez comemorou o fim da má fase e a retomada da confiança. O mexicano, no entanto, reclamou dos retardatários na briga pelo segundo lugar com Lando Norris.

“Chegamos próximos do segundo lugar, mas pegamos muitos retardatários na pista e isso nos atrapalhou a conseguir um resultado melhor. Mas foi uma boa corrida de recuperação e uma estratégia muito boa por parte da equipe. Agradeço a eles pelo resultado. Um resultado como esse ajuda um pouco a recuperar a confiança, mas preciso estar no pódio em todas as corridas daqui em diante”, disse.

Os pilotos voltam às pistas entre os dias 28 e 30 de julho para o Grande Prêmio da Bélgica.