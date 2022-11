Verstappen desbanca Mercedes e é o mais rápido do dia no GP de Abu Dabi de F-1

Publicidade

Fora do primeiro treino livre, o holandês Max Verstappen começou com tudo no GP de Abu Dabi ao dominar a segunda sessão, nesta sexta-feira, nos Emirados Árabes Unidos. O bicampeão da Fórmula 1 foi o mais veloz do dia ao anotar o melhor tempo, com 1min25s146, desbancando os carros da Mercedes.

O holandês “estreou” direto no segundo treino porque, no primeiro, foi substituído pelo novato neozelandês Liam Lawson. O treino de abertura do fim de semana contou com outros sete estreantes ou reservas, incluindo os brasileiros Pietro Fittipaldi e Felipe Drugovich, que não foram para a pista na segunda sessão.

Com o forte ritmo, Verstappen deixou para trás George Russell, vencedor do GP de São Paulo, no fim de semana passado, e o segundo mais rápido do primeiro treino do dia. O inglês da Mercedes melhorou seu tempo (de 1min26s853 para 1min25s487), mas não o suficiente para superar o rival holandês.

Max Verstappen crava tempo de 1min25s146 e lidera segunda atividade do dia. Foto: Leonhard Foeger/Reuters

Mais veloz do treino anterior, Lewis Hamilton ficou mais de meio segundo atrás do piloto da Red Bull e não passou do quarto lugar, com 1min25s761. Em terceiro, o monegasco Charles Leclerc anotou 1min25s599 com sua Ferrari. Seu companheiro, o espanhol Carlos Sainz Jr., foi o sexto, com 1min25s932. Assim como Verstappen, ele não foi para a pista na primeira sessão do dia.

Leclerc encara o GP deste fim de semana de forma especial. O piloto de Mônaco quer buscar o vice-campeonato. Ele subiu para o segundo lugar do Mundial no Brasil ao empatar em pontos com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. Ambos tem os mesmos 290 pontos, mas Leclerc leva vantagem no número de vitórias.

Nesta disputa direta, Pérez está atrás do rival. No segundo treino livre, ele foi apenas o quinto mais veloz, com 1min25s852. Ele e os demais pilotos do Top 10 fizeram seus melhores tempos com pneus macios, os mais velozes à disposição.

O francês Esteban Ocon, da Alpine, foi o sétimo, com 1min26s038, enquanto o companheiro de equipe, o espanhol Fernando Alonso, registrou 1min26s043 e veio logo atrás. Em nono, apareceu o australiano Daniel Ricciardo, da McLaren, com 1min26s124. E o finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, completou a lista dos 10 mais velozes, com 1min26s300.

Como costuma acontecer em Abu Dabi, o segundo treino livre começou com sol e terminou já à noite. Esta sessão aconteceu exatamente no horário da corrida, de domingo, que terá início às 10h. Antes disso, no sábado, o terceiro treino livre será às 7h30 e a sessão classificatória está marcada para as 11h.