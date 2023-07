Verstappen deve esperar seis meses por novo troféu do GP da Hungria após Norris quebrar original

Max Verstappen vai receber um novo troféu de campeão do GP da Hungria de Fórmula 1 após o original ser quebrado por acidente pelo britânico Lando Norris, segundo colocado da prova, durante a celebração no pódio. A Herendi, empresa responsável pela fabricação da peça, feita de porcelana, informou que já iniciou a produção do novo exemplar para entregar ao holandês da Red Bull.

“A vitória foi ofuscada por um acontecimento lamentável, pois o troféu do primeiro colocado foi quebrado em decorrência da comemoração, mas, além do nosso imensurável pesar, como parte da imagem do país, o Troféu será substituído para que Verstappen não fique sem o exclusivo Troféu de Herendi!”, escreveu a empresa nas redes sociais.

A tendência, contudo, é que leve algum tempo até que isso aconteça, já que o troféu é feito artesanalmente e o período de produção costuma ser de cerca de seis meses. O custo é de 40 mil euros (R$ 209,4 mil). “As equipes decidirão quem foi o culpado, mas nós assumiremos o alegre e pesado fardo de fazer o trabalho novamente”, afirmou Attila Simon, CEO da Herendi, ao canal húngaro M4 Sport.

Max Verstappen deixa o pódio do GP da Hungria com o troféu quebrado Foto: Attila Kisbenedek / AFP

Durante a comemoração do seu segundo pódio seguido, Norris fez um movimento para baixo com sua garrafa de champanhe, na intenção de estourá-la. O objetivo foi concluído, mas custou a integridade da peça de porcelana, prontamente derrubada pelo britânico da McLaren.

“Max a colocou muito perto da borda (do primeiro lugar do pódio). Caiu, eu acho. Não é problema meu. É dele!”, brincou Norris ao comentar o ocorrido após a corrida. Nas redes sociais, Verstappen também levou a situação com bom humor. Publicou a foto do troféu quebrado e escreveu. “Obrigado, Norris”. O britânico respondeu com um “sinto muito” e, logo em seguida, voltou a brincar: “”não, não sinto”.

Com ou sem troféu, Max Verstappen continua dominante na classificação do Mundial de Pilotos. Com a vitória histórica na Hungria, a 12ª consecutiva da Red Bull, quebrando o recorde de 1988 da McLaren de Ayrton Senna e Alain Prost, o holandês tem 281 pontos na liderança, 110 a mais que seu companheiro de equipe, Sergio Pérez.