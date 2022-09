Verstappen diz que assumiu risco total para conquistar a pole dentro de casa

A pole conquistada nos instantes finais do classificatório realizado neste sábado, no circuito de Zandvoort, na Holanda, mostrou a determinação e a importância que Verstappen dá ao seu público. Ele disse que assumiu o risco total na última volta do Q3 a fim de buscar o objetivo de largar na frente.

O holandês superou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, em apenas 21 milésimos de segundo em uma qualificação emocionante. “Fomos rápidos na classificação e fiquei muito feliz com o resultado final. Trabalhamos muito para isso.”

Com apoio da torcida holandesa, Max Verstappen alcança sua quarta pole em 2022 Foto: Andrej Isakovic/AFP

Com 17 poles ao longo da carreira, o piloto holandês vem mesmo obtendo resultados impressionantes. Só em 2022, ele contabiliza dez largadas no posto mais nobre do grid. “Foi uma qualificação especial principalmente depois de sexta-feira. Tivemos que mudar um pouco o carro porque não tínhamos muitas informações. Basicamente esta manhã foi para aprender um pouco sobre o carro e tudo sobre o ajuste final para a classificação”.

Para a corrida de domingo, ele disse estar confiante num bom resultado. “Acho que temos um carro completo. Você pode ver a rapidez com que isso muda, porque em Spa éramos dominantes. Aqui parecia um pouco complicado inicialmente. Parece que lutamos um pouco mais para extrair o melhor do carro”, afirmou o holandês.

Mas se Verstappen tinha motivos para comemorar, Sérgio Perez, seu companheiro de equipe da Red Bull falou do acidente que sofreu no final do treino. Ele ficou atravessado na curva 13 ao final do Q3 e a bandeira amarela precisou ser acionada. “Acabei cometendo um erro. Fui muito fundo e, infelizmente, sofri um pouco com o cascalho. Estava crescendo no final e isso realmente me decepcionou.”

Sobre a corrida deste domingo, ele acredita que os carros da Red Bull vão novamente empolgar a torcida. “Temos uma boa chance amanhã e espero que possamos voltar a isso e ter um bom recomeço e fazer algum progresso”, afirmou o mexicano que larga em quinto lugar no grid.