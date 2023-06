Verstappen exalta habilidade extra na F-1 e polemiza: ‘Não vejo Hamilton tão bom quanto o Alonso’

Não é de hoje que Max Verstappen questiona as virtudes do heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes. E o holandês da Red Bull, atual bicampeão da Fórmula 1 e líder da temporada, mais uma vez polemizou ao falar de habilidades extras que ele tem e vê em poucos outros pilotos, mais uma vez disparando para cima do desafeto, ao dizer que Fernando Alonso, da Aston Martin, é melhor que o inglês.

Em entrevista ao The Sunday Times, Verstappen foi questionado sobre “habilidades extras” que tem no cockpit ao ser flagrado em papo descontraído com a equipe durante o GP da Espanha e acabou, mais uma vez, disparando contra Hamilton.

Max Verstappen (esq.) 'cutucou' Hamilton (dir.) e afirma que Fernando Alonso é melhor do que o inglês. Foto: Nacho Doce/ REUTERS

“Gosto de pensar que ter capacidade adicional é uma grande vantagem na Fórmula 1. Você não treina para esse tipo de coisa e poucos pilotos têm essa virtude”, afirmou Verstappen. “Você está conversando com o engenheiro, mas também ouvindo um pit stop da Ferrari. Porém, se estiver totalmente focado na pilotagem, provavelmente não perceberá porque está completamente concentrado na voz dele”.

Ao revelar que sempre é atento a tudo ao longo das provas, foi questionado sobre quem mais tem essa virtude e indicou apenas o experiente Fernando Alonso, da Aston Martin. “Na minha opinião, Fernando Alonso também tem esse dom, com certeza. Você pode ver na forma como ele repara nos pequenos detalhes do cockpit enquanto leva o carro ao limite, mostrando essa capacidade extra”, disse. E o Hamilton? “Não acho que Hamilton seja tão bom quanto Fernando. As pessoas provavelmente vão me odiar por isso, mas é assim que eu vejo.”

Depois de conquistar dois títulos e disparar na frente na busca pelo terceiro, o holandês surpreendeu ao dizer que já está realizado com sua história na Fórmula 1 e nem se importaria caso fosse ultrapassado ao fim da atual temporada na pontuação.

“No início, quando entrei na Fórmula 1, o que me preocupava era se ia ter um carro para me provar. Felizmente consegui com a Red Bull e se tudo der errado agora, nada vai me abalar porque eu já fiz tudo o que queria fazer”, disse. “Estou tranquilo porque ganhei meu primeiro título mundial e depois o segundo. Então, para mim, até agora eu já ganhei tudo que eu poderia ganhar.”