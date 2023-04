Verstappen marca a volta mais rápida e crava a pole position no GP da Austrália de F-1

O holandês bicampeão mundial Max Verstappen é o pole position do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. O piloto da Red Bull, marcou a volta mais rápida no Circuito Albert Park, em Melbourne, neste sábado, 1, com tempo de 1:16.732 e largará na primeira posição. Ele terá a companhia dupla da Mercedes com George Russell na primeira fila e Lewis Hamilton partindo da terceira posição.

“Tem sido difícil ao longo do fim de semana conseguir colocar os pneus na janela correta. Muito feliz por estar na pole, já ansioso por amanhã. Acho que temos um bom carro de corrida, mas é traiçoeiro nos pneus. Vai ser uma corrida interessante, com certeza”, disse Max durante coletiva ao fim da corrida.

Os três primeiros classificados mais rápidos deste sábado, 1, o piloto britânico da Mercedes George Russell, à esquerda, que ficou em segundo lugar; o piloto da Red Bull Max Verstappen da Holanda que conquistou a pole position e o piloto britânico da Mercedes Lewis Hamilton, à direita, que ficou em terceiro lugar. Foto: Asanka Brendon Ratnayake / AP

Lewis será seguido pelo espanhol Fernando Alonso da equipe Aston Martin e Carlos Sainz da equipe da Ferrari. Em sexto lugar ficou Lance Scroll, também da Aston Martin, em sétimo Leclerc da Ferrari e em oitavo o tailândes Albon, que eleva a equipe Williams ao Q3.

O francês Pierre Gasly da equipe Alpine e Nico Hulkenberg da equipe Haas fecharam o Top 10 do grid de largada para a corrida que ocorre neste domingo, 2.

Sérgio Perez, companheiro de Red Bull do Vertappen, teve uma classificatória difícil depois que errou uma curva ainda no Q1 e foi parar preso em uma caixa de brita na área de escape. O mexicano, que tem apenas um ponto a menos no Mundial que Max, acabou abandonando a corrida cedo e ficou em último lugar.

Rewind to Q1, and a dramatic early exit for Sergio Perez 😮#AusGP #F1 pic.twitter.com/HlRB2QxQEg — Formula 1 (@F1) April 1, 2023

Confira o grid de largada para o GP da Austrália:

Max Verstappen (RBR/Honda/Holanda) George Russell (Mercedes/Reino Unido) Lewis Hamilton (Mercedes/Reino Unido) Fernando Alonso (Aston Martin/Mercedes/Espanha) Carlos Sainz (Ferrari/Espanha) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes/Canadá) Charles Leclerc (Ferrari/Mônaco) Alexander Albon (Williams/Mercedes/Tailândia) Pierre Gasly (Alpine/Renault/França) Nico Hulkenberg (Haas/Ferrari/Alemanha) Esteban Ocon (Alpine/Renault/França) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda/Japão) Lando Norris (McLaren/Mercedes/Reino Unido) Kevin Magnussen (Haas/Ferrari/Dinamarca) Nyck de Vries (AlphaTauri/Honda/Holanda) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes/Austrália) Guanyu Zhou (Alfa Romeo/Ferrari/China) Logan Sargeant (Williams/Mercedes/Estados Unidos) Valtteri Bottas (Alfa Romeo/Ferrari/Finlândia) Sergio Pérez (RBR/Honda/México)

O reencontro dos pilotos na pista agora é na corrida deste domingo, 2, para a largada do GP da Austrália que ocorre às 2h no horário de Brasília (DF) e pode ser assistido pela TV Bandeirantes e Band News.