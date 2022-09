Verstappen tem problema no carro e Mercedes domina 1º treino livre na Holanda

A Mercedes aproveitou um problema técnico com o carro de Max Verstappen para dominar o primeiro treino livre do GP da Holanda de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O britânico George Russell foi o mais rápido, seguido de perto pelo compatriota Lewis Hamilton. O espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, anotou o terceiro melhor tempo da sessão de abertura do GP disputado no Circuito de Zandvoort.

Russell liderou com o tempo de 1min12s455, logo à frente do heptacampeão mundial, com 1min12s695. O bom rendimento da Mercedes surpreendeu porque a equipe não confirmou na etapa passada a recuperação que vinha registrando antes das férias de verão da Europa. O desempenho discreto no GP da Bélgica até desanimou os fãs.

Passada a decepção, a equipe alemã mostrou no início desta sexta que está disposta a retomar a reação na temporada. No entanto, o time sabe que a “dobradinha” no treino de abertura do GP não deve refletir o restante do fim de semana. E isso porque Max Verstappen enfrentou problemas nesta sexta, diante de sua torcida, que voltou a lotar as arquibancadas com a cor laranja.

Russell liderou a primeira sessão de treinos livres da F-1 na Holanda Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

O piloto holandês precisou parar seu carro na pista nos primeiros minutos da sessão. Fumaça saía de sua Red Bull. Um problema de transmissão teria causado o incidente, que abriu a participação do atual campeão mundial no treino. Verstappen completou apenas sete voltas no traçado. Para efeito de comparação, Russell deu 28 giros na pista, enquanto Hamilton completou 27.

Com o abandono precoce, o piloto da casa sai em desvantagem neste GP em casa. O traçado holandês é considerado dos mais difíceis da temporada, com poucas chances de ultrapassagem e a curva mais inclinada do campeonato, de 18 graus, o maior desafio dos pilotos na corrida do ano passado, a primeira do retorno do GP holandês ao calendário da F-1.

O abandono de Verstappen causou a paralisação do treino por poucos minutos. A direção de prova chegou a ativar o “safety car” virtual. Na sequência, os carros da Mercedes dominaram a sessão. Hamilton chamou a atenção ao longo da sessão por reduzir a velocidade em trechos mais velozes, causando reclamações de cinco adversários via rádio.

Um deles foi Lando Norris, da McLaren. O jovem britânico anotou o quarto melhor tempo do treino, com 1min12s929, logo atrás de Sainz, com 1min12s845. Com bom desempenho, a McLaren emplacou também o quinto mais veloz da sessão, com o australiano Daniel Ricciardo: 1min13s077.

Ainda sonhando com o título, o monegasco Charles Leclerc esteve aquém do esperado no início desta sexta. O piloto da Ferrari, vice-líder do campeonato anotou o sexto tempo, com 1min13s127.

O Top 10 contou ainda com o mexicano Sergio Pérez (Red Bull), com 1min13s416; o espanhol Fernando Alonso (Alpine), com 1min13s633; o francês Esteban Ocon (Alpine), com 1min13s963; e o tailandês Alexander Albon (Williams), com 1min14s063. Todos os dez primeiros colocados anotaram suas melhores marcas com os pneus macios.

Os pilotos voltam para a pista ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre, às 11 horas (de Brasília). No sábado, a terceira sessão está marcada para as 7h e o treino classificatório terá início às 10h. A largada, no domingo, está agendada para as 10 horas.