Verstappen não se desanima por ficar atrás de concorrentes nos treinos do GP de Cingapura de F-1

Terminar em segundo e quarto nos dois treinos livres desta sexta-feira no Marina Bay Street Circuit, em Cingapura, não assustou Max Verstappen, que poderá conquistar no domingo o segundo título mundial na Fórmula 1. De acordo com o holandês da Red Bull, não foram colocações “representativas” e sim fruto da demora nas mudanças feitas no carro.

“Acho que começamos muito bem no primeiro treino. O carro estava funcionando muito bem. Para o segundo treino, queríamos experimentar algumas coisas, mas elas demoraram um pouco mais para mudar. Então queríamos tentar outra coisa e, novamente, isso levou muito tempo”, disse o líder do campeonato, que só completou 28 voltas.

Max Verstappen depende de uma combinação de resultados para ser bicampeão já neste domingo. Foto: Vincent Thian/ AP

“Não conseguimos correr muito. É por isso que acho que não é realmente representativo, o que mostramos no segundo treino. Claro, ainda há muito coisa a ser feita, mas não foi o pior dia”, afirmou o dono de 11 vitórias na temporada.

Sergio Pérez, companheiro de equipe de Verstappen, ficou apenas na nona posição, tendo também encontrado atrasos e não conseguiu fazer uma volta limpa com o composto de pneus macios. “Perdemos um pouco de tempo de pista no segundo treino e tivemos alguns problemas com o motor, com a dirigibilidade, e depois fizemos muitas mudanças na afinação.”

Quanto ao ritmo inicial dos rivais da Red Bull, Pérez acrescentou: “Sabíamos que a Mercedes seria forte e certamente a Ferrari parece muito forte, então veremos o que podemos fazer neste sábado.”