F1: Verstappen pode igualar recorde histórico de Vettel se vencer GP da Holanda; confira grid

Max Verstappen não só está a caminho de conquistar seu terceiro título mundial de Fórmula 1, como também coleciona recordes na temporada de 2023, que domina. Em casa, no GP da Holanda, ele pode conseguir mais um: igualar as nove vitórias consecutivas de Sebastian Vettel em 2013. Para isso, só precisa vencer a corrida deste domingo, 27, a qual larga na pole position. E ele revelou que já até recebeu um incentivo do alemão.

De acordo com o holandês, na casa dos cinco triunfos seguidos, o tetracampeão o mandou uma mensagem dizendo que ele conseguiria alcançá-lo. “Seb me mandou uma mensagem e disse ‘muito bem, continue assim’ e algo como ‘você vai conseguir’. Nove seguidas é algo muito impressionante e nunca pensei que chegaria às oito”, disse o piloto da Red Bull, que só não subiu ao lugar mais alto do pódio em duas provas: Arábia Saudita e Azerbaijão, vencidas pelo companheiro de garagem Sergio Pérez.

Empurrado por sua torcida, Max Verstappen conquistou a pole position do GP da Holanda de 2023, e pode agora igualar recorde. Foto: John Thys/AFP

O domínio da equipe austríaca é tão grande em 2023 que não seria surpresa se Verstappen conquistasse a maioria esmagadora das dez corridas restantes na temporada, incluindo a do Brasil, marcada para novembro. Desde que o GP da Holanda retornou ao calendário da categoria, em 2021, só Max Venceu no circuito de Zandvoort. No treino classificatório de hoje, foi mais de meio segundo mais rápido que o segundo colocado, Lando Norris.

Apesar de pilotar o mesmo carro, Pérez foi mais de um segundo mais lento que Verstappen e ficou apenas com o sétimo lugar. Em suma, dificilmente o líder do campeonato será incomodado, a não ser que tenha algum problema mecânico. A disputa pelo pódio, no entanto, tende a ser emocionante, com McLaren, Mercedes, Aston Martin, Ferrari e a surpreendente Williams muito próximas na qualificação.

O GP da Holanda de 2023 está marcado para as 10h de 27 de agosto, com transmissão da Band para o Brasil na TV aberta. A Fórmula 2 também volta à pista para sua segunda corrida no final de semana, a partir das 5h.

Confira o grid de largada do GP da Holanda de Fórmula 1:

