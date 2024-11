Verstappen pode ser tetra da F1 em Las Vegas; veja as contas para o título

A vitória de Verstappen em Interlagos, com Charles Leclerc chegando em quinto, e Norris em sexto, também tirou as chances de título do monegasco, que está 86 pontos atrás do holandês e, mesmo podendo igualar essa marca, ficaria atrás no número de vitórias (primeiro critério de desempate), já que o piloto da Red Bull ganhou 8 corridas, enquanto seus rivais triunfaram no máximo três vezes.

Confira como está a disputa pelo título de pilotos e construtores abaixo: