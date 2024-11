Verstappen reclama de aderência em treinos livres de Las Vegas: 'Como pilotar no gelo'

O equívoco dos taurinos tem custado nada menos do que 0s6 em retas aos carros de Verstappen e Sergio Pérez. Segundo a publicação, o modelo levado para os EUA é muito inclinado, portanto a Red Bull agora busca uma asa traseira mais plana para corrigir a perda aerodinâmica.

Tanto no primeiro treino livre quanto no segundo, Verstappen reclamou muito da direção do carro, além da falta de aderência no sujo traçado da icônica Strip. O piloto terminou a primeira sessão em quinto e a segunda em 17º. Um desafio em comum a todos tem sido as temperaturas muito baixas, o que implica no aquecimento dos pneus. O asfalto não passou de 13°C na segunda sessão.