Verstappen se diz surpreso com velocidade da Mercedes: ‘Foi difícil’

Ainda mais próximo do bicampeonato da Fórmula 1, Max Verstappen parece impagável. Na manhã deste domingo, mostrou o que sabe fazer de melhor para vencer o GP da Holanda e se isolar ainda mais na liderança do campeonato de pilotos. No entanto, ele revelou que não foi uma corrida das mais fáceis.

“Sim, não foi uma corrida simples, então acho que é mais recompensador vencer assim. Não conseguimos fazer nossa estratégia preferida até o fim. Isso tornou as coisas um pouco mais difíceis para nós até o último safety car, porque acho que fomos um pouco mais competitivos com os compostos mais macios”, falou o holandês.

Com vitória no GP da Holanda, Max Verstappen abriu vantagem de 109 pontos contra seu rival, Charles Leclerc, e seu companheiro de equipe, Sergio Pérez Foto: Remko De Waal/EFE

Max Verstappen mostrou surpresa com o desempenho da Mercedes neste domingo. Hamilton chegou a liderar a corrida, mas acabou caindo para a quarta posição após uma estratégia errada da equipe. George Russell, por sua vez, ficou na segunda posição.

“Fiquei surpreso por eles serem tão rápidos nos compostos mais duros. Devo dizer que esses pneus são muito rígidos, os C1s e C2s, e eles simplesmente não pareciam funcionar para nós tão bem quanto para eles. Isso tornou as coisas um pouco mais complicadas para nós hoje. Eu esperava, provavelmente, que eles fossem um pouco mais lentos e a Ferrari um pouco mais rápida”, revelou Verstappen.

Já Sérgio Perez, que não vem conseguindo andar no mesmo ritmo de seu companheiro de equipe, também exaltou o trabalho da Mercedes e comemorou o quinto lugar.

“Estávamos perseguindo Charles (Leclerc). A Mercedes estava um passo mais rápida do que nós hoje, muito surpreso que eles conseguiriam fazer a estratégia de uma só parada. Na relargada, estar com pneus médios nos complicou um pouco, porque estava muito difícil aquecê-los corretamente.Foi um dia complicado, mas a gente conseguiu minimizar os danos ao marcarmos alguns bons pontos, então foco em Monza”, relatou Checo.

Continua após a publicidade

Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos, com 310 pontos, segundo por Charles Leclerc e Sérgio Perez, ambos com 201. George Russell tem 188, contra 175 de Carlos Sainz. O próximo desafio da Red Bull é no próximo domingo, no GP da Itália.